Uzayda mahsur kalmışlardı: 9 ay sonra Dünya'ya döndüler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dokuz ay mahsur kalan iki astronot yaklaşık 16 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya ulaştı. Astronotları taşıyan SpaceX kapsülü 19 Mart TSİ 00.05 sularında Florida açıklarında suya indi.

Gemiye alınan kapsülden ilk olarak mahsur kalan astronotlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov yürüyerek çıktı. Astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore ise indirildikten sonra sedye ile sağlık kontrolüne alındılar.