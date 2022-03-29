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Dünya Vatikandan Moskovaya uyarı Savaşı dinin arkasına saklama
AVRUPA

Vatikan’dan Moskova’ya uyarı: Savaşı dinin arkasına saklama

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi’nin 75 yaşındaki lideri ve uzun süredir Rusya Devlet Başkanı Putin’in müttefiki olan Patrik Kirill ile görüntülü bir toplantı gerçekleştirdi.

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Vatikan’dan Moskova’ya uyarı: Savaşı dinin arkasına saklama
Papa Francis-Patrik Kirill

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi’nin 75 yaşındaki lideri ve uzun süredir Rusya Devlet Başkanı Putin’in müttefiki olan Patrik Kirill ile görüntülü bir toplantı gerçekleştirdi. Katolik kilisesinin lideri, Rus Patriğini işgali haklı çıkarmak için dinin arkasına saklanmaması konusunda uyardı. Putin’in Ukrayna’yı ‘Rus dünyasının’ bir parçası olarak görmesi ile Patrik Kirill’in Ukrayna ve Beyaz Rusya’daki kiliseler üzerinde hakimiyet iddia etmesi paralel olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki gerginlik sebebiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 2018’de Moskova Patrikhanesi’nden ayrılmış; hayal kırıklığına uğrayan Kremlin, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını elde etmesini sağlayan İstanbul merkezli Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile bağlarını koparma kararı almıştı.

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