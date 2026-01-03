Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama sesi

Patlamaların arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmazken, iddiaların odağında Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Olayın bir hava saldırısı olabileceği öne sürülürken, bu hamlenin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan bir müdahalesi olabileceği konuşuluyor.

Saldırı iddialarını güçlendiren detay ise bir gün önce basına yansıyan haberler oldu. Cuma günü hem yerel basında hem de ABD medyasında, Kolombiya sınırına yakın bir kıyı şeridinin ABD askeri operasyonuna hedef olabileceğine dair raporlar yer almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna açık olduğunu söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump ise birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir tesisin vurulduğunu duyurmuştu.Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen teknelere yönelik saldırılara değinen Trump, “Okudunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk” ifadelerini kullanmıştı.