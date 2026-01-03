Venezuela'nın başkentine saldırı: Olağanüstü hal ilan edildi, ilk açıklama geldi

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.





NYT: MADURO NEREDE BİLİNMİYOR





ABD gazetesi New York Times'a konuşan iki kaynak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun şu anda nerede olduğunun bilinmediğini öne sürdü.





Kaynaklar, "Maduro'nun şu anda nerede olduğundan emin değiliz. Ancak yakın çevresindeki bazı kişilerin güvende olduğu anlaşıldı" dedi.









HALK KENTİ TERK EDİYOR





Venezuela yerel basını, Karakas'taki halkın patlamalar altındaki kentten ayrılmak için harekete geçtiğini bildirdi. Haberde, bölgede yoğun trafiğin oluştuğu aktarıldı.









VENEZUELA HÜKÜMETİNDEN İLK AÇIKLAMA





Venezuella saldırıların ABD tarafından yapıldığını doğruladı ve saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı:





“Bolivar Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut hükümetinin Venezuela topraklarına ve halkına karşı, Cumhuriyetin başkenti Caracas'ın sivil ve askeri bölgelerinde ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleştirdiği ağır askeri saldırıyı uluslararası toplum önünde reddeder, kınar ve lanetler”





Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakan yaptığı açıklamada "Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olan ülkemize yönelik saldırıyı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.





OHAL İLAN EDİLDİ





Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yaşanan patlamaların ardından olağanüstü hal ilan eden kararname yayınladı.





ABD BASINI: SALDIRI EMRİNİ TRUMP VERDİ





ABD basınından CBS News, Venezuela'da yaşanan patlamaların emrinin ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini servis etti.





CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın Venezuela içindeki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara hava saldırıları emri verdiğini söyledi.





'BM DERHAL TOPLANMALI'





Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Petro, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir." ifadelerini kullandı.









ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ DUYULDU





Patlamaların hemen ardından şehrin güney bölgelerinden duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Özellikle büyük bir askeri üssün bulunduğu bölgede patlamalarla eş zamanlı olarak elektrik kesintisi yaşanması dikkat çekti.





İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ





Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.





















VENEZUELA-ABD GERİLİMİ





Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde". 2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.









2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.







