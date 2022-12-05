Vladimir Zelenskiy: Bu kışı atlatmak zorundayız

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Rus ordusu sivil altyapıları hedef alırken, Ukrayna halkı su ve elektrik sıkıntısı yaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin karşılaştığı durumla ilgili açıklama yaparken direnç göstermeleri gerektiğini vurguladı.

"Kışı atlatmak için elimizden geleni yapmalıyız"

Zelenskiy, "Düşman, soğuğu ve zorluğu terörünün bir parçası haline getirmeyi ve kışı bize karşı kullanmayı çok umuyor." dedi.

Kışa katlanmak zorunda olduklarının altını çizen Zelenskiy, "Ne kadar zor olursa olsun bu kışı atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy: İşgalcinin sahip olmadığı bir şeye sahibiz

Rusya'nın füzeler ve toplar konusunda avantajı olduğunu da söyleyen Zelenskiy, şöyle devam etti:

REKLAM

"Ama işgalcinin sahip olmadığı ve sahip olmayacağı bir şeye sahibiz: evimizi koruyoruz ve bu bize mümkün olan en büyük motivasyonu veriyor. Kışı atlatmak için her zamankinden daha dirençli ve birlik olmamız gerekiyor."

DÜNYA Zelenskiy: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar