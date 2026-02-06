Washington Post'ta Donroe yapılanması

Gazete yönetiminin başlattığı “geniş çaplı stratejik yeniden yapılanma” kapsamında, çalışanların yaklaşık yüzde 30’unun işten çıkarıldığı belirtildi. İşten çıkarmaların özellikle uluslararası haber departmanını neredeyse ortadan kaldırdığı dikkat çekiyor. Washington Post’un Asya editörü, Yeni Delhi, Sidney ve Kahire büro şefleriyle birlikte tüm Orta Doğu haber ekibinin görevine son verildiği bildirildi. Çin, İran ve Türkiye gibi ülkelerde görev yapan muhabirlerin de işten çıkarılanlar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Böylece gazetenin küresel ölçekteki haber ağı büyük ölçüde tasfiye edilmiş oldu. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi küresel meselelerden ayrıştırma stratejisini içeren Donroe Doktrini ile paralel bir yapılanma olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Amerikan medyasının küresel alandaki tekelinin, farklı ülkelerde ortaya çıkan alternatif medya kanalları ile kırılmasının da alınan kararda etkili olduğu yorumları da yapılıyor. Bu süreçte WP’nin günlük haber podcast’i Post Reports askıya alınırken, Book World eki tamamen kapatıldı, spor servisi ise yeniden yapılandırıldı. Son dönemde Trump'a yakınlaşan Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un aynı zamanda Washington Post’un da sahibi olmasının kararda etkili olduğu değerlendiriliyor.