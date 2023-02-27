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Dünya

Yaptırımlar etkilemedi: Rusya Almanya'ya kömür tedarikinde ilk sırada

Rusya'nın, Avrupa'nın kendilerine uyguladığı yaptırımlara rağmen Almanya'nın en büyük kömür tedarikçiliği unvanını koruduğu bildirildi. Alman Kömür İthalatçıları Derneği verilerine göre, Rusya'dan fosil yakıt ithalatını men eden yaptırımlara rağmen, ülke 2022 yılında da Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam etti.

15:01 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Geçen yıl Almanya'nın toplam kömür ithalatı, önceki yıla göre yüzde 8 artarak 44,4 milyon tona ulaştı.

Alman Kömür İthalatçıları Derneğinin verilere göre, Rusya'dan fosil yakıt ithalatını yasaklayan yaptırımlara rağmen, ülke geçen yıl da Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi oldu.

Almanya'nın Güney Afrika'dan kömür ithalatı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 279 artışla 3,9 milyon tona, Kolombiya'dan yüzde 210 artışla 7,2 milyon tona, ABD'den yüzde 32 artışla 9,4 milyon tona ve Avustralya'dan yüzde 15 artışla 6,3 milyon tona ulaştı.

Ülkenin Rusya'dan kömür ithalatı ise geçen yıl 2021'e göre yüzde 37 azaldı ve 13 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Rusya, savaşa ve yaptırımlara rağmen Almanya'nın toplam kömür ithalatının yüzde 29'unu karşılayarak ülkenin en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ambargo Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.

Almanya, savaş sonrası Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.

Alman hükümeti, AB yaptırımları kapsamında, 2023'ten itibaren Rus ham petrolü alımını da tamamen durduracağını açıklamıştı.

Enerji krizi sonrasında kömür ve nükleer enerji politikalarını yeniden değerlendiren ülke, 14 termik santral ünitesini çalıştırırken, 3 üniteyi de acil durumlarda faaliyete hazır konuma getirdi.

Kış mevsiminde olası bir enerji sıkıntısına karşı daha önce kapanması planlanan 3 nükleer santralin acil durum rezervi olarak beklemede tutulmasına karar verilmişti.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'e göre Almanya, toplam 268,1 milyar avro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu. Ülkede enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranı da yüzde 7,5'ine karşılık gelmişti.


#Almanya
#Rusya
#kömür
#tedarik
#zirve
2 saat önce
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Yaptırımlar etkilemedi: Rusya Almanya'ya kömür tedarikinde ilk sırada
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