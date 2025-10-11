Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yarından itibaren herkesin parmak izi ve yüzü kayıt altında: Schengen'de pasaport damgası tarihe karışıyor

Yarından itibaren herkesin parmak izi ve yüzü kayıt altında: Schengen'de pasaport damgası tarihe karışıyor

11:5911/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Schengen'de yeni dönem resmen başlıyor: Pasaport damgalama sona eriyor
Schengen'de yeni dönem resmen başlıyor: Pasaport damgalama sona eriyor

Avrupa Birliği, 'Giriş-Çıkış Sistemi (EES)' ile sınır geçişlerini dijitalleştiriyor. Yarından itibaren Schengen Bölgesi'ne giren vizesi olan veya olmayan tüm üçüncü ülke vatandaşları (12 yaş üstü) ilk girişte yüz fotoğrafı ve parmak izi verecek. Bu sistem sayesinde pasaport damgası uygulaması kalkacak, ancak izin verilen süreyi aşanların kayıtları, gelecekteki vize ve seyahat başvurularını doğrudan etkileyecek. Peki, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar…

Yarından itibaren devreye giren 'Giriş-Çıkış Sistemi (EES)' ile pasaport damgası yerine biyometrik kayıt dönemi başlıyor. Schengen bölgesine ilk kez giren üçüncü ülke vatandaşlarından yüz fotoğrafı ve parmak izi alınacak. Bu elektronik kayıtlar, izin süresini aşanları ve giriş yasağı alanları anında tespit ederek, sonraki seyahatleri için belirleyici olacak.



Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi’ne yönelik seyahatlerde köklü bir dijital dönüşüm başlatıyor. Yarın itibarıyla uygulamaya geçecek olan “Giriş-Çıkış Sistemi” (EES), Schengen üyesi ülkeler ile İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç’e seyahat eden tüm üçüncü ülke vatandaşlarını kapsayacak. (Bu kapsam dışında tutulan ülkeler ise İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.)


Yeni sistemin temel amacı, sınır geçişlerinde kişisel bilgileri elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolamak ve Schengen bölgesinde geçirilen süreyi daha etkin takip etmek.



Biyometrik kayıt zorunluluğu başlıyor


EES uygulaması kapsamında, Schengen bölgesine ilk kez giriş yapan yolcular pasaport kontrol noktasında birtakım biyometrik işlemlere tabi tutulacak. Bu süreçte kişisel bilgiler alınacak, yüz fotoğrafı çekilecek ve parmak izi kayıt altına alınacak. Tüm bu veriler, yolcuya ait dijital bir dosyada güvenle saklanacak.


İlk ziyaretten sonraki girişlerde ise sadece biyometrik doğrulama amacıyla fotoğraf ve parmak izi kontrolü yeterli olacak. Sistemin sağladığı kolaylıklar arasında, yeterli teknik altyapının bulunduğu noktalarda biyometrik pasaport sahiplerinin self servis kioskları kullanarak daha hızlı geçiş yapabilme imkanı da bulunuyor.



Pasaport damgası tarihe karışıyor


EES’nin en dikkat çekici sonuçlarından biri, pasaport damgalama uygulamasının zaman içinde sona erecek olması…

Kademeli geçişin tamamlanıp sistemin tüm sınır noktalarında aktif hale gelmesiyle birlikte, manuel damgalama yerini elektronik kayıtlara bırakacak.


Yeni sistem, aynı zamanda izin verilen kalış süresinin aşılması veya yetkililer tarafından girişin reddedilmesi gibi durumlarda kişiyi otomatik olarak tanımlayacak ve bu bilgiyi kaydedecek. Bu kayıtlar, gelecekte yapılacak vize başvurularında veya sonraki giriş denemelerinde belirleyici bir etki sağlayacak.


#Schengen
#pasaport damgası
#EES
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nebe Suresi Oku: Amme Suresi (Nebe) Fazileti Meali Tefsiri ve Türkçe Arapça Okunuşu