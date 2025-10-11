Yarından itibaren herkesin parmak izi ve yüzü kayıt altında: Schengen'de pasaport damgası tarihe karışıyor

Yarından itibaren devreye giren 'Giriş-Çıkış Sistemi (EES)' ile pasaport damgası yerine biyometrik kayıt dönemi başlıyor. Schengen bölgesine ilk kez giren üçüncü ülke vatandaşlarından yüz fotoğrafı ve parmak izi alınacak. Bu elektronik kayıtlar, izin süresini aşanları ve giriş yasağı alanları anında tespit ederek, sonraki seyahatleri için belirleyici olacak.









Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi’ne yönelik seyahatlerde köklü bir dijital dönüşüm başlatıyor. Yarın itibarıyla uygulamaya geçecek olan “Giriş-Çıkış Sistemi” (EES), Schengen üyesi ülkeler ile İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç’e seyahat eden tüm üçüncü ülke vatandaşlarını kapsayacak. (Bu kapsam dışında tutulan ülkeler ise İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.)





Yeni sistemin temel amacı, sınır geçişlerinde kişisel bilgileri elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolamak ve Schengen bölgesinde geçirilen süreyi daha etkin takip etmek.









Biyometrik kayıt zorunluluğu başlıyor





EES uygulaması kapsamında, Schengen bölgesine ilk kez giriş yapan yolcular pasaport kontrol noktasında birtakım biyometrik işlemlere tabi tutulacak. Bu süreçte kişisel bilgiler alınacak, yüz fotoğrafı çekilecek ve parmak izi kayıt altına alınacak. Tüm bu veriler, yolcuya ait dijital bir dosyada güvenle saklanacak.





İlk ziyaretten sonraki girişlerde ise sadece biyometrik doğrulama amacıyla fotoğraf ve parmak izi kontrolü yeterli olacak. Sistemin sağladığı kolaylıklar arasında, yeterli teknik altyapının bulunduğu noktalarda biyometrik pasaport sahiplerinin self servis kioskları kullanarak daha hızlı geçiş yapabilme imkanı da bulunuyor.









Pasaport damgası tarihe karışıyor





EES’nin en dikkat çekici sonuçlarından biri, pasaport damgalama uygulamasının zaman içinde sona erecek olması…

Kademeli geçişin tamamlanıp sistemin tüm sınır noktalarında aktif hale gelmesiyle birlikte, manuel damgalama yerini elektronik kayıtlara bırakacak.





Yeni sistem, aynı zamanda izin verilen kalış süresinin aşılması veya yetkililer tarafından girişin reddedilmesi gibi durumlarda kişiyi otomatik olarak tanımlayacak ve bu bilgiyi kaydedecek. Bu kayıtlar, gelecekte yapılacak vize başvurularında veya sonraki giriş denemelerinde belirleyici bir etki sağlayacak.



