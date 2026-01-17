Yeni Şafak
Yemen'in Şebva vilayetinde İHA ile yapılan saldırıda 2 asker öldü

22:5117/01/2026, Cumartesi
AA
Yemen devlet televizyonu, Husilerin Şebva vilayetine düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle Yıldırım Tugayı'ndan 2 askerin öldüğünü aktardı. Ensarullah Hareketi'nden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'in güneyindeki Şebva vilayetinde, Husilere (Ensarullah Hareketi) ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen devlet televizyonunun haberinde,
"Şebva vilayetindeki Maraha el-Ulya cephesinde, Husilerin İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 6. Yıldırım Tugayı'ndan 2 asker öldü."
ifadesi kullanıldı.

Haberde, saldırıda 2 askerin yaralandığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Ensarullah Hareketi'nden henüz açıklama yapılmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları İHA'nın Suudi Arabistan'a ait olduğunu ve yanlış hedefi vurduğunu öne sürdü.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok şehir ve vilayeti kontrol eden Ensarullah Hareketi arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.

Taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ve karşılıklı kayıplar veriliyor.

Yemen hükümeti ile Ensarullah Hareketi, 23 Aralık'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen görüşmelerin ardından binlerce mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



