Yemen'in Şebva vilayetinde İHA ile yapılan saldırıda 2 asker öldü

Yemen'in güneyindeki Şebva vilayetinde, Husilere (Ensarullah Hareketi) ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ensarullah Hareketi'nden henüz açıklama yapılmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları İHA'nın Suudi Arabistan'a ait olduğunu ve yanlış hedefi vurduğunu öne sürdü.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok şehir ve vilayeti kontrol eden Ensarullah Hareketi arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.