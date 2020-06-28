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Dünya Yemenli yetkili BAE, Sokotrayı tamamen hakimiyeti altına aldı
ORTADOĞU

Yemenli yetkili: BAE, Sokotra'yı tamamen hakimiyeti altına aldı

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Rahbi, ülkenin doğusundaki vilayeti Sokotra Adası'nın tam anlamıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin hakimiyeti altında olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sokotra tamamen BAE'nin hakimiyeti altına girdi" ifadesini kullandı.

  • Yemenli yetkili, BAE'nin Sokotra'yı Yemen'den ayırmayı, bir sonraki dönemde başka bahanelerle orada askeri üsler kurmayı planladığını savundu.

Rahbi ayrıca BAE'yi, Sokotra Takımadası'ndaki hava ve deniz alanlarının tamamında kontrolü sağlamaya, doğal kaynaklarını ele geçirmeye, bölgedeki bitki, mineral ve nadir taşları da Abu Dabi'ye aktarmaya çalışmakla suçladı.

BAE'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı

Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

  • Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

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