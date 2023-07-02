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Yeni Şafak Paris'ten bildiriyor: Taha Hüseyin Karagöz Fransa'da sıcak noktada

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestolar altıncı gününe girdi. Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Fransa'yı yangın yerine çeviren olayları yakından takip etmek için Paris'e gitti. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan olaylarla ilgili son gelişmeleri Yeni Şafak'tan takip edebilirsiniz.

Taha Hüseyin Karagöz
14:14 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Taha Hüseyin Karagöz Fransa'da sıcak noktada.

Taha Hüseyin Karagöz Fransa'da sıcak noktada.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açarak 17 yaşındaki Nahel M. adlı sürücüyü öldürdü. Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.

Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşandı.

Her geçen gün şiddetin boyutunun arttığı gösterilerde altıncı güne girildi.

Yeni Şafak muhabiri Paris'te

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Fransa'yı yangın yerine çeviren olayları yakından takip etmek için Paris'e gitti.

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan olaylarla ilgili son gelişmeleri Yeni Şafak'tan takip edebilirsiniz.



#Yeni Şafak
#Fransa
#Paris
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