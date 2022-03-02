Dünya Yerli teknolojiye yatırım yapan kazanır
AVRUPA DÜNYA EKONOMİSİ

Yerli teknolojiye yatırım yapan kazanır

Ticaret savaşları ve Rusya-Ukrayna meselesi nedeniyle Mobil Dünya Kongresi’ndeki gündem yerli teknoloji oldu. Etkinlikte Türk Telekom, Huawei ile anlaşma imzaladı. Netaş, ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de ilk kez üretti.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Yerli teknolojiye yatırım yapan kazanır ​
Netaş, performansı ile rekor kıran ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de ilk kez üretti.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, küresel güçlerin 5G rekabeti ve nihayetinde Rusya-Ukrayna savaşı ülkelerin yerli teknolojiye yaptığı yatırımların önemini artırdı. Rusya’daki uygulanan teknoloji yaptırımları Dünya Mobil Kongresinin de ana gündem maddesi oldu. Uzakdoğulu firmaların ezici üstünlüğünün gözlendiği fuarda teknolojiye yatırım yapan ülkelerin yeni dünya düzeninde öne çıkacağı görüşü hakim. Milli teknoloji hamlesi kapsamında son yıllarda atılım yapan Türk şirketleri Barcelona’da yeni işbirliklerine imza attı.

Ümit Önal
Ümit Önal

5G YATIRIMINA DEVAM

  • Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Barcelona’da gazetecilerle bir araya geldi. Önal, “Dünya çapında yeni nesil teknolojilerimizle geleceği şekillendirme ve 5G’de Türkiye’yi öncü yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akıllı fabrikalar üzerine oluşturduğumuz deneme projeleriyle endüstriyel 5G konusunda iyi bir konumdayız. Altyapımızı, tamamen yerli ve millî imkanlarla ürettiğimiz e-SIM ve e-CALL teknolojilerine hazır hale getirdik” dedi.

HUAWEI İLE İŞBİRLİĞİ

Önal şunları söyledi: “Parellel Wireless ile Open RAN (Açık Radyo Erişimi) çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere anlaştık. Bulut tabanlı yazılım şirketi Mavenir, sistem entegratörü Compro ve açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan TIP (Telecom Infra Project) ile de Open vRAN konusunda bir saha denemesi yürütüyoruz. Nokia ile endüstri 4.0 denemeleri yapıyoruz. Huawei ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi ile 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesini amaçlıyoruz.”

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NETAŞ'tan yerli sunucu

  • Türkiye’nin telekom teknolojilerindeki 55 yıllık yerli markası Netaş, ana hissedarı ZTE ile yerlileştirmede atağa kalktı. Netaş, performansı ile rekor kıran ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de ilk kez üretti. Netaş marka yerli sunucunun tanıtımı Barcelona’da düzenlenen GSMA 2022’de gerçekleştirildi.

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