Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor.

Roman Gribov

RUSLARIN 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISINA REST ÇEKTİ

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası’nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt vermişti. Askerlerin Rus bombardımanı öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açmıştı.

Teslim olun çağrıları reddedilince Yılan adasına saldırıda bulunan Ruslar 13 askeri esir almıştı. Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna’nın Çerkasi kentine döndü.

OYNAT 00:33 Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu. Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.

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Yılan Adası

MEMLETİNDE MADALYA VERİLDİ

Gribov, Çerkasi’ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi’nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

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