Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor.
RUSLARIN 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISINA REST ÇEKTİ
Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası’nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılmıştı.
- Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt vermişti. Askerlerin Rus bombardımanı öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açmıştı.
Teslim olun çağrıları reddedilince Yılan adasına saldırıda bulunan Ruslar 13 askeri esir almıştı. Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna’nın Çerkasi kentine döndü.
MEMLETİNDE MADALYA VERİLDİ
Gribov, Çerkasi’ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi’nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ
Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.