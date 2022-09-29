Dünya Yoğunluğu kaldıramadı Amsterdam Schiphol Havalimanı yolcu sayısını azaltıyor
AVRUPA

Yoğunluğu kaldıramadı: Amsterdam Schiphol Havalimanı yolcu sayısını azaltıyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yoğunluk ve aksamaların önüne geçmek için günlük yolcu sayısı üst limitinin Mart 2023 sonuna kadar düşürüldüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Yoğunluğu kaldıramadı: Amsterdam Schiphol Havalimanı yolcu sayısını azaltıyor
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Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yoğunluk ve aksamaların önüne geçmek için günlük yolcu sayısı üst limitinin Mart 2023 sonuna kadar düşürüldüğü belirtildi.

Schiphol'den yapılan açıklamada, personel eksikliği ve yoğunluk sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların giderilmesi için günlük seyahat eden yolcu sayısında üst limit uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, bu durumdan rahatsızlık duyulsa da kararın hava yolu firmalarına iletildiği kaydedildi.

Bu uygulamayla yolcuların daha belirli ve rahat seyahat etmelerinin, firmaların ise daha istikrarlı ve öngörülebilir hizmet sunabilmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

Buna göre, Mart 2023 sonuna kadar Schiphol Havalimanı'nda günlük en fazla 46 bin yolcu seyahat edebilecek. Bu sayı tatil haftalarında 50 bin ile sınırlı tutulacak.

"Limit uygulamak gerekliydi"

Royal Schiphol Grup Üst Yöneticisi (CEO) Hanne Buis'in "Günlük maksimum yolcu sayısında limit uygulamak gerekliydi." ifadelerine yer verilen açıklamada, limitlerin Ocak 2023'te yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Eleman eksikliğinden kaynaklanan durumun çözülmesi için hava yolları, işçi ve işveren sendikalarıyla çalışıldığı vurgulandı.

KLM karara tepkili

Hollanda Kraliyet Hava Yolları KLM'den yapılan yazılı açıklamada, "KLM için bu kadarı yeter. Bu durum ümitsizlik veriyor." ifadesi kullanıldı.

Schiphol'ün bir süredir hava yolu firmalarından yolcu sayılarını yüzde 18 azaltmalarını istediği hatırlatılan açıklamada, yeni limitlerin yolcu sayısını yüzde 22 azaltmak zorunda kalmaları anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, mayıs ayından bu yana Schiphol'ün yoğunluk problemini çözemediği, bunun yerine yolcu sayısını azaltma yoluna giderek müşterilerinin firmalarına olan güvenini ve itibarını zedelediği ifade edildi.

Kararla, yolcu başına maliyetin yüzde 37 artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bu durum sebebiyle KLM'nin zararının 100 milyon avroyu aştığına dikkat çekildi.

Öte yandan Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV), kararı olumlu karşıladıklarını, çalışan sayısının yetersizliğinden kaynaklanan problemler çözülene kadar yolcu sayısının azaltılmasını desteklediklerini açıkladı.

Hollanda medyasında kararlarla ilgili haberlerde, yolcu limitlerinin Kovid-19 öncesinde aynı dönemdeki günlük yolcu sayılarına göre ortalama yüzde 22 daha az yolcu taşınacağı anlamına geldiği belirtildi.

Volkskrant gazetesindeki haberde, Temmuz 2019'da Schiphol'den giden yolcu sayısının 114 bin olduğu kaydedilirken, söz konusu limitin günlük yolcu sayılarına göre ortalama yüzde 56'lık bir azalmaya denk geldiği kaydedildi.

Schiphol yolcuların ve hava yollarının zararını karşıladı

Amsterdam Schiphol Havalimanı güvenlik personelinin yetersizliği sebebiyle ciddi yoğunluk yaşarken hava yolları birçok uçuşunu iptal etmek zorunda kalmıştı.

Schiphol, Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan-11 Ağustos tarihleri arasında havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödemeye başlamıştı.

Schiphol ayrıca, yolcu sayısındaki azaltma sebebiyle hava yolları işletmecilerine, iptal edilen her yolcu bileti karşılığında 350 avro ödeme yapacağını açıklamıştı.

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Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor?
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Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor.

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HIZ SINIRI 80 KİLOMETREYE DÜŞÜRÜLSÜN ÖNERİSİ
İsviçre'de muhalefetteki Yeşil Parti'nin Başkanı Balthasar Glattli, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete ileterek \"Hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gereklidir. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde\" ifadesini kullandı.

İktidar partilerinden İsviçre Halkın Partisi Milletvekili Thomas Hurter ise Glattli'nin teklifine karşı çıkarak böyle bir uygulamanın sürücü haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

İsviçre'de bundan önce hız sınırının düşürülmesine yönelik teklifler de kabul görmemişti.
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ATİNA'DA IŞIKLAR KAPANIYOR
Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı.

Uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.
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Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.
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FRANSA'DA BİRKAÇ SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLABİLİR
Fransız elektrik iletim şebekesi 2022-2023 kışına ilişkin senaryoları derleyen ön tahmin araştırmasında, Fransa'da gelecek kış aylarında elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı olma riski üzerinde duruldu ve bu riskin tüketimi azaltarak kontrol edilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmada, büyük çoğunlukla saat 08.00 ile 13.00 ve 18.00 ile 20.00 arasında hafta içi kesinti riskinin bulunduğu üzerinde duruldu.

Çoğu zaman ulusal düzeyde elektrik tüketiminin, yüzde 1 ila 5, aşırı meteorolojik koşullarda ise yüzde 15'e kadar azaltarak kesintilerin önlenebileceği kaydedildi.
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Fransa, \"Enerji Tasarrufu Planı\" kapsamında bu yılki enerji tüketimlerini geçen yıla göre yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

Enerji tasarrufu için ulusal düzede, iş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.

Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.

Başkentteki kamu binalarının sıcaklıkları kademeli olarak 19 dereceden 18 dereceye düşürülecek ve idari kurumlara ait binalar bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlanacak. Paris'in yüzme havuzlarındaki sıcaklık da bir derece düşürülecek.

10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirme kampanyasının başlatılacağı ülkede, artan enerji fiyatlarıyla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar 12 milyon haneye 100 veya 200 euroluk enerji çeki verilecek.
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FRANSA
Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı hedefliyor.

Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi.
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ALMANYA
Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.
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İTALYA
İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı.

Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, \"Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak\" yorumu yapıldı.
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İSVİÇRE'DE HEPİS CEZASI GÜNDEMDE
Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.
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Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.


Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.
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FABRİKALAR KAPANIYOR
Sabah gazetesinin haberine göre, Çelik üreticisi ArcelorMittal, düşük talep ve artan gaz maliyetleri nedeniyle Almanya'daki iki, İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek fırınlarını kısmen kapatmayı planlıyor.

Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu.

Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, fırınlarından birinin bakımın ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini açıkladı.
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İFLAS HABERLERİ
Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, \"Savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık\" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandı.
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BELÇİKA'DA YENİ TEDBİRLER
Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğal gazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, kamu binalarında enerji tasarrufuna, yüksek karlı enerji firmalarını vergilendirmeye ve nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verdi.
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KAMU IŞIK KAPATACAK
De Croo, kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağını, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağını kaydetti.
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RUSYA'DAN REKOR GELİR: 158 MİLYAR EURO KAZANDI
Rusya Ukrayna'da başlattığı savaşın 6 ayında petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar euro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Rusya'nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladı.

Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, savaşın Kremlin'e mal olduğu tahmin edilen 100 milyar euroyu aşarak 6 ayda 158 milyar euro olarak hesaplandı. Fosil yakıt ihracat gelirleri, Rusya'nın federal bütçesine tahmini 43 milyar euro katkı sağladı.
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EN BÜYÜK GELİR HAM PETROLDEN
Fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir yaklaşık 76 milyar euroyla ham petrol ihracatından sağlanırken, Rusya'nın doğalgaz ihracatı 35 milyar euro, petrol ürünleri ihracatı 26 milyar euro, kömür ihracatı 13 milyar euro ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı 9 milyar euro oldu. Ülkenin ihracatında düşüş olmasına rağmen, artan petrol, gaz ve kömür fiyatları Rusya'nın ihracat gelirlerinin yüksek kalmasını sağladı.
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Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında ilk sırayı 85 milyar euroyla AB aldı.

AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla ithalatı 19 milyar euroyla Almanya, 11,1 milyar euroyla Hollanda, 8,6 milyar euroyla İtalya, 7,4 milyar euroyla Polonya, 5,5 milyar euroyla Fransa ve 5,2 milyar euroyla Bulgaristan yaptı. Belçika bu dönemde Rusya'dan 4,5 milyar euro ve İspanya 3,3 milyar euroluk fosil yakıt ithalatı yaptı.

AB dışında ülke bazında Çin'in Rusya'dan ithalatı 35 milyar euro, Türkiye'nin 10,7 milyar euro, Hindistan'ın 6,6 milyar euro ve Japonya'nın 2,5 milyar euro oldu.
Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor?
Rusya'nın gazını kapattığı Avrupa'da enerji paniği büyüyor. Ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri açıklayan Avrupa'da hapis cezası bile gündeme gelirken, dev fabrikalar kepenk kapatıyor, şirketler iflas ediyor.
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