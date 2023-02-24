|
Reklam
Reklam
Dünya

Yunan amiralden deprem fırsatçılığı: Türkiye savaş sebebi sayacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yerle bir eden deprem sonrası birçok ülke Türkiye'ye yardıma koşarken Yunanistan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde Yunan kara sularını "genişletmenin tam zamanı" olduğunu savundu. Türkiye ise Atina yönetiminin böyle bir adım durumunda bunu 'savaş sebebi' sayacağını belirtmişti.

09:08 . 24/02/2023 Cuma
Diğer
Evangelos Apostolakis

Evangelos Apostolakis

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşı hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından çok sayıda ülke arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye'ye arama kurtarma ekibi yollayan ülkeler arasında yer alan Yunanistan'dan nefret dolu bir açıklama geldi.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral
Evangelos Apostolakis
, Yunan kanalı Open TV'de bir programa katıldı.

"12 mil için tam zamanı"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yaşanan deprem felaketlerinden ne kadar etkilendiğinin tartışıldığı programda Apostolakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Atina ve Ankara ziyaretleriyle, Yunanistan'la Türkiye arasındaki diplomatik diyaloğu değerlendirdi.

Türkiye'deki seçimlerde hükümetin değişmesini beklediğini söyleyen Apostolakis, deprem afetinin yaşandığı bir dönemde
"Yunanistan'ın kara sularının 12 deniz miline çıkması gerektiğini"
ve bu hamle için
"tam zamanı"
olduğunu savundu.

Türkiye 'savaş sebebi' sayacak

Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kara sularının mevcut uzunluğu 6'şar deniz mili.

TBMM, 1995'te aldığı kararla, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi olarak sayacağını açıklamıştı.


#Amiral Evangelos Apostolakis
#Deprem
#Türkiye
#Evangelos Apostolakis
1 saat önce
default-profile-img
Yunan amiralden deprem fırsatçılığı: Türkiye savaş sebebi sayacak
Enkazdan çıkan dev servetin sahibine ulaşıldı
Rennes Shakhtar karşısında son dakikada yıkıldı
Resmi Gazete görevden alma ve atama kararları
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki suç örgütlerine eş zamanlı operasyon
CHP'li Adalar Belediyesi deprem panelinde konuşmacının mikrofonunu kapattı: 15 yıldır iktidarız
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.