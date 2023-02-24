Yunan amiralden deprem fırsatçılığı: Türkiye savaş sebebi sayacak

Türkiye ile son dönemlerde artan Doğu Akdeniz ve Ege krizi sonrası konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, "Güven Artırıcı Önlemler diyaloğu için bir tarih belirlenebilirse Yunanistan görüşmeye her zaman hazırdır" dedi.