Yunan amiralden deprem fırsatçılığı: Türkiye savaş sebebi sayacak

Evangelos Apostolakis
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşı hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından çok sayıda ülke arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.
Türkiye'ye arama kurtarma ekibi yollayan ülkeler arasında yer alan Yunanistan'dan nefret dolu bir açıklama geldi.
"12 mil için tam zamanı"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yaşanan deprem felaketlerinden ne kadar etkilendiğinin tartışıldığı programda Apostolakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Atina ve Ankara ziyaretleriyle, Yunanistan'la Türkiye arasındaki diplomatik diyaloğu değerlendirdi.
Türkiye 'savaş sebebi' sayacak
Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kara sularının mevcut uzunluğu 6'şar deniz mili.
TBMM, 1995'te aldığı kararla, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi olarak sayacağını açıklamıştı.