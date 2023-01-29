Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması: Tehditler savurdu

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Adonis Georgiadis
Geride bıraktığımız 2022 Yunanistan için adeta silahlanma yılı oldu. Pek çok silah anlaşmasına imza atan Atina yönetimi bir yandan açıklamaları ile Türkiye'yi hedef alırken bir yandan da milyarlarca dolarlık harcamalar yaptı. Yunanistan, silahlanmaya 2019’da 500 milyon Euro, 2020 yılında 530 milyon Euro, 2021 yılında 2.52 milyar Euro harcarken bu rakam 2022'de 3.37 milyar Euro'ya ulaştı. Atina yönetimi, Temmuz 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14.4 milyar Euro’luk sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.