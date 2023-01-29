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Dünya

Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması: Tehditler savurdu

Komşu Yunanistan'da Türkiye gündemden düşmüyor. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına bu kez Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis katıldı. Yunan siyasetçi Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalara imza attı.

13:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adonis Georgiadis

Adonis Georgiadis

Ege'deki gerilim Atina'dan gelen açıklamalarla artmaya devam ediyor. Son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunan siyasetçiler kervanına bir isim daha katıldı.
Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis
, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "
Bir gece ansızın gelebiliriz"
uyarısına cevap veren Georgiadis şu skandal ifadeleri kullandı:
"Bu sözleri her duyduğumuzda gülüyoruz. Sayın Erdoğan'a gece, öğlen, sabah veya öğleden sonra gelmeye cesaret ederse, Rafale ve Viper'ın Türk Hava Kuvvetleri'ni ezeceğini bildirmek istiyorum."

'TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK İÇİN UÇAK ALMIYORUZ'

Bir Roma atasözü olan
'barış istiyorsanız savaşa hazır olun'
sözüne inandığının altını çizen Yunan bakan sözlerine şöyle devam etti:
"Ben de Erdoğan'a söylüyorum, Yunanistan'a bulaşamazsınız.
Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz.
Miçotakis geldi ve Silahlı Kuvvetler'i güçlendirdi. Torpidolar aldık, fırkateynler sipariş ettik, Fransa ve ABD ile ittifak yaptık, Rafales aldık."

  • Ta Nea bu gelişmeyi
    "Erdoğan gece gelirse Rafale ve Viper Türk hava kuvvetlerini ezer"
    başlığıyla okurlarına sundu.

F-16'ları geliştirdiklerini ifade eden siyasetçi
"F-16'ları Viper seviyesine yükseltme işlemine hızla devam ediyor. F-35 programı için başvurmuş durumdayız ve SYRIZA buna karşı durdu"
diyerek ana muhalefet SYRIZA'yı eleştirdi.

YUNANİSTAN'DAN PEŞ PEŞE SİLAH ANLAŞMALARI

Geride bıraktığımız 2022 Yunanistan için adeta silahlanma yılı oldu. Pek çok silah anlaşmasına imza atan Atina yönetimi bir yandan açıklamaları ile Türkiye'yi hedef alırken bir yandan da milyarlarca dolarlık harcamalar yaptı. Yunanistan, silahlanmaya 2019’da 500 milyon Euro, 2020 yılında 530 milyon Euro, 2021 yılında 2.52 milyar Euro harcarken bu rakam 2022'de 3.37 milyar Euro'ya ulaştı. Atina yönetimi, Temmuz 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14.4 milyar Euro’luk sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.


Yunanistan azınlık haklarında sınıfta kaldı
Yunanistan azınlık haklarında sınıfta kaldı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa Yunanistan'da Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve İskeçe Türk Birliği (İTB) derneklerinden "Türk" ifadesinin kaldırılmak istenmesi üzerine 29 Ocak 1988'de Gümülcine'de 10 bini aşkın kişinin katılımıyla yapılan protesto yürüyüşünü ve kazanımlarını anlattı: O döneme kadar yapılan gayrihukuki uygulamaların azınlık hakları konusunda halen devam ettiğini görmek ve bunun için mücadele ediyor olmak azınlık insanı olarak bizi hüzne boğuyor. Yunanistan demokrasinin beşiği ancak azınlık hakları konusunda maalesef sınıfta kaldı."



#yunanistan
#avrupa
#Adonis Georgiadis
#Türkiye
2 saat önce
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Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması: Tehditler savurdu
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