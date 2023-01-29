Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması: Tehditler savurdu

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa Yunanistan'da Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve İskeçe Türk Birliği (İTB) derneklerinden "Türk" ifadesinin kaldırılmak istenmesi üzerine 29 Ocak 1988'de Gümülcine'de 10 bini aşkın kişinin katılımıyla yapılan protesto yürüyüşünü ve kazanımlarını anlattı: O döneme kadar yapılan gayrihukuki uygulamaların azınlık hakları konusunda halen devam ettiğini görmek ve bunun için mücadele ediyor olmak azınlık insanı olarak bizi hüzne boğuyor. Yunanistan demokrasinin beşiği ancak azınlık hakları konusunda maalesef sınıfta kaldı."