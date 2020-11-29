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Dünya Yunan ırkçıların İskeçe Müftüsü Meteye ölüm tehdidini Diyanet kınadı
AVRUPA

Yunan ırkçıların İskeçe Müftüsü Mete'ye ölüm tehdidini Diyanet kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya'da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İskeçe Müftüsü’ne ölüm tehdidi
DÜNYA
İskeçe Müftüsü’ne ölüm tehdidi
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