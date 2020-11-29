Yunan ırkçıların İskeçe Müftüsü Mete'ye ölüm tehdidini Diyanet kınadı

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Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı. Açıklamada Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtildi.