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Dünya Yunanistan muhalefet partisinden dikkat çeken Türkiye analizi Erdoğanı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü
AVRUPA

Yunanistan muhalefet partisi Mera25: Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü

Yunanistan muhalefet partisinden dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü

Yunan muhalefetinde yer alan ve eski Maliye Bakanı Vrufakis'in lideri olduğu Mera25 Partisi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'ın Almanya'da Türkiye'ye karşı destek arayışını ''Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın boşuna beklediği yaptırımlarla Erdoğan'ı diplomatik olarak yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü'' ifadeleri ile özetledi.

Haber Merkezi AA
Yanis Varufakis
Yanis Varufakis

Yunanistan'da, Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in lideri olduğu muhalefetteki Mera25 Partisi tarafından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları gayriresmi toplantısıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.

Almanlar Türkler'e bağımlı

Almanya'daki büyük partilerin, çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi altında bulunan Türk seçmenlere ''bağımlı'' oldukları belirtilen açıklamada, Merkel'in Türkiye'ye karşı yaptırımlarını teorik düzeyde bile kabul etmeyeceğinin altı çizildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Merkel ve Trump ile telefon görüşmeleri, uluslararası hareketlilik izlenimi verme çabalarından ibaret. Bu çabaların Miçotakis'e getirisi, diplomatik destek yerine patronun sözünü dinlemek olacak."

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AB'nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması isteniyor

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, AB'nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki sismik faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulamasını istiyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün son bulan iki günlük AB dışişleri bakanları gayriresmi toplantısında ise herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.

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