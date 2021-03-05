Yunanistan'da askerlik süresine Türkiye ayarı: 9 aydan 12 aya uzatıldı

Türkiye karşısında askeri varlığını güçlendirmeye çalışan Yunanistan, ABD ile Dedeağaç'ta ortak üs kurmasının ardından şimdi de ülke genelinde askerlik süresini uzatmaya hazırlanıyor.

Zorunlu askerlik süresi ülke genelinde 9 aydan 12 aya çıkartmaya hazırlanıyor.

Yunan Savunma Bakanlığı, askerlik süresini uzatarak kara kuvvetleri birliklerinin acil personel ihtiyacını mümkün olan en yüksek oranda karşılamayı amaçlıyor.

Askerlik süresinin bir yıla çıkarılması ile asker sayısının yükseltilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE SINIRINDA AYRI UYGULAMA

Askerlik süresini 9 aydan 1 yıla çıkartan Yunanistan, bunun yanı sıra bir değişikliği de Türkiye sınırına uygulayacak. Türkiye sınırında askerlik yapılmasını teşvik etmeye çalışan Atina hükümeti, 12 aylık askerlik süresini daha kısa yapmak isteyenleri bu bölgeye gönderecek. Burada askerlik vazifelerini tamamlayacak kişilerin askerlik süreleri 9 aya düşürülecek.

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