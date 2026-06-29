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Yunanistan'da elektrikli skuter kullanımına trafik düzenlemesi getirilecek: Bir kaza emsal oldu

Yunanistan'da elektrikli skuter kullanımına trafik düzenlemesi getirilecek: Bir kaza emsal oldu

18:5529/06/2026, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yunanistan, 13 yaşındaki bir çocuğun elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından trafik güvenliğini artırmak amacıyla elektrikli skuter kullanımına yönelik yeni düzenleme hazırladı. Düzenlemeye göre, 17 yaş altındakilerin yolda elektrikli skuter kullanması yasaklanırken, hız sınırı saatte 50 kilometre ve üzeri olan yollarda kullanım yasağını ihlal edenlere 350 avro, 17 yaş altındakilere skuter satan, kiralayan veya temin edenlere ise 1000 avro para cezası uygulanacak.

Yunanistan'da elektrikli skuter kullanımına ilişkin trafik düzenlemesi getirileceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının trafik güvenliğini artırmak ve çocukları tehlikelerden korumak amacıyla elektrikli skuterlere ilişkin yeni bir düzenlemeyi uygulamaya geçireceğini kaydetti.

Bu yeni düzenlemeye göre, elektrikli skuterler 17 yaş altındaki çocuklar tarafından yolda kullanılmayacak.

Hız sınırı saatte 50 kilometre ve üzeri olan yollarda elektrikli skuter kullanılması yasak olacak. Bu yasağı ihlal edenlere 350 avro para cezası kesilecek.

Elektrikli skuter kullanıcıları, yanlarında kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak.

17 yaşın altındakilere elektrikli skuter satan, kiralayan veya temin edenlere 1000 avro para cezası verilecek.

Nisanda 13 yaşında bir çocuğun elektrikli skuter kullanırken kaza yapıp hayatını kaybetmesi ve çok sayıda çocuğun elektrikli skuterle kaza yapması, trafik güvenliği için bu araçlara ilişkin düzenleme getirilmesi gerekliliğini ülke gündemine taşımıştı.


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