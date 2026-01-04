Yeni Şafak
Yunanistan'da havacılık krizi: Cihazların eski olduğu ortaya çıktı

17:564/01/2026, Pazar
AA
Olayda herhangi bir sabotaj bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Yunanistan hava sahasında (FIR Atina) saatlerdir yaşanan teknik arızaya ilişkin açıklama yapan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Panayotis Psaros, kullanılan ekipmanların eski olduğunu söyledi.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye konuşan Psaros, kullanılan ekipmanların eski olduğuna dikkati çekerek, sorunun nedenlerinin araştırılması ve sorumluların belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Saat 09.00’dan itibaren Atina ve Makedonya Bölge Kontrol Merkezlerinde kullanılan tüm radyo frekanslarının devre dışı kaldığını belirten Psaros, söz konusu merkezlerin Yunanistan hava sahasının tamamını kapsayan FIR Atina’nın kontrolünden sorumlu olduğunu ifade etti.

Teknik arızanın nedenine ilişkin resmi bir tespit bulunmadığını vurgulayan Psaros, ekipmanların uzun süredir eski olduğunu dile getirerek, benzer bir sorunun geçen yıl Atina Havalimanı’nı yerel düzeyde etkilediğini hatırlattı.

Psaros, olayda herhangi bir sabotaj bulgusuna rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

90 uçuş etkilendi

Yunan basınında yer alan haberlerde, FIR Atina’daki teknik arıza nedeniyle saat 12.50’ye kadar 8 uçağın park pozisyonlarına geri döndüğü, 3 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiği, 4 seferin iptal edildiği ve 75 uçuşta gecikme yaşandığı kaydedilmişti.

Yaşanan aksaklıklar havalimanlarında uzun bekleme sürelerine yol açmış, binlerce yolcu mağdur olmuştu.



