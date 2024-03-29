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Dünya

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem: Büyüklüğü belli oldu

Yunanistan'ın İllia bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi geçilmedi. Korkutan deprem Başkent Atina'nın bulunduğu Attika bölgesinde de hissedilirken Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Açıklamada Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği belirtildi. Atina Üniversitesi, ise yaptığı açıklamada Yunanistan'ın güneyinde, kıyı sahanlığında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremi 5.8 olarak teyit etti.

10:28 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 10:50 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yunanistan'da korkutan deprem
Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'ın İllia bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi geçilmedi. Korkutan deprem Başkent Atina'nın bulunduğu Attika bölgesinde de hissedildi.

Yunanistan'da peş peşe depremler

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Açıklamaya göre Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Büyüklük 5.8 olarak teyit edildi

Atina Üniversitesi, bugün Yunanistan'ın güneyinde, kıyı sahanlığında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremi 5.8 olarak teyit etti.




#deprem
#Yunanistan
#güney
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