Yüzyılın işgali

İsrail-Filistin barışı için ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner’in açıkladığı 50 milyar dolarlık “Refah İçin Barış” Planının yankıları sürüyor. “Ortadoğu’da adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesinin istendiği” eleştirilerine konu olan planın mimarları, yüzyılın anlaşmasının yüzyılın işgaline evrilmesi tehdidini ortaya koyuyor.

DİKKAT ÇEKEN ÜÇ İSİM

Trump’ın bu görev için görevlendirdiği damadı Kushner, Amerika’nın İsrail Büyükelçisi David Friedman ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'in, “İsrail ordusuna yardımları, Batı Şeria ve Kudüs işgalini meşrulaştıran açıklamaları, İsrail-Filistin meselesindeki tarafgir tutumları” planın barışa değil işgalin tamamlanmasına yarayacağına işaret ediyor. Yeni Şafak, tümü açık kaynaklarda belgeleriyle yayınlanan, Amerikan kamuoyu gündeminde ilk günden bu yana konuşulan planın başrolündeki isimlerle ilgili detayları açıklıyor. İşte o ayrıntılar:

BAĞLANTIYI HİÇ KESMEDİ

Trump'un bir röportajda “Onun İsrail’le yapacağı anlaşmayı kimse yapamaz” dediği damadı Kushner, tam bir İsrailli olarak yetiştirildi. Dedesi ve babaannesi Nazi soykırımından kurtulan ve babaannesi Nazilere karşı oluşturulan Bielsky Tugayı’ndan olan Kushner, İsrail ile bağlantısını hiç kesmedi. Çocukluğundan beri düzenli ziyaret ettiği İsrail’e son dönemlerde daha çok iş ziyaretleri yapan Kushner’in şirket ortakları arasında İsrailli İDB, Bank Hapoalimen ve Harel Sigorta da bulunuyor.

NETANYAHU AİLE DOSTU

Jared Kushner’in babası Charles Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın arkadaşı olarak biliniyor ve bugüne kadar İsrail’e yaptığı milyon dolarlık bağışlar bir sır değil. Kushner ailesi, emlak ve inşaat işlerinden kazandıkları paralarla Amerika’daki Yahudilere, İsrail’deki hastanelere, dini mekanlara, okullara ve diğer enstitülerle birlikte Yahudi yerleşimlerine yüksek bağışlar yaptı.

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EBEDİ BAŞKENT!

Anlaşma için görevlendirilen bir diğer isim olan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ise, Kudüs’ü İsrail’in ebedi başkenti olarak tanımlıyor. Friedman, Batı Şeria’daki yerleşimler için “işgal edilmiş” kelimesinin kullanılmamasını istemesi, yine Batı Şeria’daki yerleşimler için “Kimse İsrail’e ne inşa edeceğini ya da etmeyeceğini söyleyemez” açıklamalarıyla tanınıyor.

İSRAİL TARAFTARI

Atanan diğer isimse Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da yine İsrail taraftarlığıyla dikkat çekiyor. Yerleşim yeri liderleriyle toplantılar yaptığı bilinen Greenblatt, Batı Şeria için, “Ben oraya işgal edilmiş demezdim ben oraları yerleşim olarak tanımlardım” diyor.

Kosherli ağırlama

Yüzyılın barışı için görevlendirilen damat Kushner adeta Trump’ın Orta Doğu temsilcisi. Gizlilik kuralları nedeniyle komplo teorilerine konu olan Bilderberg toplantılarına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte katılarak planı anlatan Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri Washington Konsolosu Yousef al-Otaiba ile sürekli temas halinde.

Kushner’in Henry Kissinger ile de düzenli olarak bir araya geldiği biliniyor. Yüzyılın planını görüşmek üzere 6 Eylül 2018’de bağışçılarla New York Pierre Hotel’in özel odasında bir araya gelen Kushner, konuklarını Yahudilerin helal yiyecekleri kosher ile ağırladı. Yine planın hazırlıkları sırasında Kushner, Greenblatt ve Friedman’ın Netenyahu ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ile sıklıkla bir araya geldikleri de kamuoyuna yansıdı. Büyükelçi Ron Dermer, Netanyahu’nun beyni olarak tanınıyor.

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Muhammed Dahlan

Kilit isim Dahlan

Jared Kushner nihai barış planı için Türkiye, BAE, Umman, Suudi Arabistan ve Katar’da da temaslarda bulundu. Planın esas amacının bölgede İsrail hakimiyetini güçlendirmek olduğu söyleniyor. İsrail ile ABD, bölgede istediklerini yapabilmek doğrultusunda en büyük engellerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye olduğunu düşünüyor. Kushner bu planının istediği gibi gerçekçi ve işleyebilir olması için bölgeye, 65 milyar dolar para aktarmayı düşünüyor. Nihai barış planını devreye sokmak üzere ABD ile Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve BAE arasında yürütülen operasyonun bölgedeki kilit isminin ise Türkiye’nin, 15 Temmuz darbe girişimine etkisinin ortaya çıkmasıyla tanıdığı Muhammed Dahlan olduğu belirtiliyor.

Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, David Friedman ve Jason Greenblatt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde 21 Haziran’da bir araya geldi.

Apaçık suç işleniyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 23 Aralık 2016'da kabul edilen 2334 sayılı kararı uyarınca İsrail'in yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka karşı "ağır bir ihlal" teşkil ediyor ve hukuki geçerliliği bulunmuyor. Yüzyılın Anlaşması’nın mimarları Kushner, Friedman ve Greenblatt’ın İsrail’deki yeni yerleşim yerlerine bağışlarda bulunmaları ve buralardaki İsrail işgalini tanımaları da yine aynı şekilde ciddi bir hukuk ihlali bu üçlünün Orta Doğu barışında başından yetkisiz hale getiriyor.

GÜNDEM Milletimiz geçit vermez