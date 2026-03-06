Yeni Şafak
Zelenski açıkladı: ABD Ukrayna'dan İran dronlara karşı yardım istedi

11:316/03/2026, Cuma
ABD’den dikkat çeken talep.
ABD’li yetkililer, Kongre’ye verilen kapalı brifingde İran’ın Şahed kamikaze dronlarının beklenenden daha büyük tehdit oluşturduğunu ve hepsinin engellenemeyebileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Vaşington'un bu dronlara karşı Ukrayna’dan yardım istediğini açıkladı.

ABD yönetimi yetkilileri, Kongre üyelerine kapalı kapılar ardından verilen brifingde İran’ın Şahed tipi kamikaze insansız hava araçlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Amerikan hava savunma sistemlerinin bu drone’ların tamamını engelleyemeyebileceğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) yönelik mücadele için Kiev'den destek almak konusunda talepte bulunduğunu bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada,
"ABD'nin Ukrayna'dan, Orta Doğu'da İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı mücadelede destek talep ettiğini"
belirtti.

'Talimat verdim'

Gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini aktaran Zelenski
, "Gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor"
ifadelerini kullandı.


