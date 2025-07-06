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Zelenski: İHA üretmek konusunda ABD ile anlaştık

Zelenski: İHA üretmek konusunda ABD ile anlaştık

11:066/07/2025, Pazar
DHA
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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İHA üretilmesine ilişkin ortak çalışmaların artırılması konusunda ABD ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenski
, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son bir hafta içindeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenski,
"Trump ile çok önemli ve verimli bir görüşme yaptık. Başkan Trump'ı ve tüm Amerikan halkını ABD Bağımsızlık Günü'nde tebrik ettim"
dedi.

Görüşmede, Ukrayna'nın hava savunması konusunu ele aldıklarını vurgulayan Zelenski, “İHA'lar ile ilgili Amerikan tarafıyla ortak çalışmaları önemli ölçüde artırmak konusunda anlaştık. Bu hafta Ukrayna Savunma Bakanlığı ile önde gelen Amerikan şirketlerinden biri arasında anlaşma imzalandı. Bu, Ukrayna'ya bu yıl özel şartlarla yüz binlerce İHA ve gelecek yıl ise önemli ölçüde daha fazla İHA sağlayacak. Özellikle önleyici İHA'lar bizim önceliğimizdir" ifadesini kullandı.





#Ukrayna
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