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Dünya

Zelenski İngiltere'den yardım istedi

İngiltere Başbakanı Sunak ile görüşen Zelenski, "Odessa'daki savunma sisteminin önemli ölçüde güçlendirilmesine ihtiyacımız var" dedi.

09:23 . 8/09/2023 Cuma
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

Rusya ile savaşan Ukrayna, Batı'dan askeri ve mali yardımlar almaya devam ediyor.

ABD'den önce 1 milyar dolar, ardından 600 milyon dolar tutarında iki destek paketi alan Kiev yönetimi, son olarak İngiltere ile temas kurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.

Taleplerini İngiltere'ye iletti

Zelenski, görüşme sırasında ihtiyaç duydukları alanlardaki taleplerini Sunak'a iletti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenski, Odessa'da hava savunma sistemini güçlendirmeye ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Savunma sistemini güçlendirmek istiyor

Zelenski, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Seyrüsefer güvenliğini sağlamak için ortaklarımızın yardımına, özellikle Odessa bölgesinde hava savunma sisteminin önemli ölçüde güçlendirilmesine ihtiyacımız var.

Tahıl anlaşmasında alternatif rota arayışları

Görüşmede taraflar, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditleri ele aldı ve tahıl anlaşmasının küresel gıda güvenliği için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Zelenski, alternatif rotalar üzerinden tahıl ihracatına devam etmeye hazır olduklarını belirterek şöyle konuştu:

Ukrayna, tahıl ihracatının alternatif güzergahlar üzerinden yapılmasının mümkün olduğunu 3 kez başarıyla ortaya koydu. Bunu yapmaya devam etmeye hazırız.

Cephedeki son durumu anlattı

Ukrayna lideri, İngiltere Başbakanı'na cephe hattındaki durumla ilgili bilgi verdi.

Taraflar, sonbaharda yapılacak Savunma Sanayi Forumu'na İngiltere temsilcilerinin katılımı dahil olmak üzere iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Zelenski ve Sunak, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek konulu ortak deklarasyonu çerçevesinde ikili güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.



#Zelenski
#Ukrayna
#İngiltere
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