Zelenski: Kırım'ı geri alacağız

Törene yabancı diplomatik misyon temsilcileri, din adamları ve sivil toplum temsilcileri de katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski konuşmasında, Stalin döneminde gerçekleştirilen 1944 sürgününü “Kırım Tatar halkına karşı işlenmiş bir soykırım” olarak nitelendirirken, Rusya’nın günümüzde Kırım’da sürdürdüğü baskı politikalarına da dikkat çekti. Zelenski, “Halkımız bağımsızlığından vazgeçmeyecek. Kırım ve Tüm topraklarımızı geri alacağız” ifadelerini kullandı. Tören sırasında sürgün kurbanları için saygı duruşunda bulunuldu ve soykırım anıta çiçek bırakıldı. Etkinlikte konuşan Kırım Tatar milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının tarih boyunca sürgün, baskı ve işgale rağmen kimliğini koruduğunu belirtti. Kırımoğlu, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgaline karşı ilk kitlesel direnişin de Kırım Tatarları tarafından ortaya konulduğunu vurguladı. Türkiye’de yapılan kitlesel anma merasimlerinde ve matem etkinliklerinde ise1944’de sürgünde ve 2014 Rus işgali sonrasında Kırım’da kaçırılan, öldürülen ve hapse atılan Kırım Türklerinin resimleri taşındı.