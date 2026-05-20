Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski: Kırım'ı geri alacağız

Zelenski: Kırım'ı geri alacağız

Ahmet Özay
04:0020/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zelenski.
Zelenski.

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de düzenlenen 18 Mayıs Kırım Tatar Sürgünü Anma Töreni'nde, Ukrayna yönetimi ve Kırım Tatar temsilcileri hem 1944 sürgününü hem de Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgalinden sonra yaşanan yeni baskıları gündeme taşıdı.

Törene yabancı diplomatik misyon temsilcileri, din adamları ve sivil toplum temsilcileri de katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski konuşmasında, Stalin döneminde gerçekleştirilen 1944 sürgününü “Kırım Tatar halkına karşı işlenmiş bir soykırım” olarak nitelendirirken, Rusya’nın günümüzde Kırım’da sürdürdüğü baskı politikalarına da dikkat çekti. Zelenski, “Halkımız bağımsızlığından vazgeçmeyecek. Kırım ve Tüm topraklarımızı geri alacağız” ifadelerini kullandı. Tören sırasında sürgün kurbanları için saygı duruşunda bulunuldu ve soykırım anıta çiçek bırakıldı. Etkinlikte konuşan Kırım Tatar milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının tarih boyunca sürgün, baskı ve işgale rağmen kimliğini koruduğunu belirtti. Kırımoğlu, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgaline karşı ilk kitlesel direnişin de Kırım Tatarları tarafından ortaya konulduğunu vurguladı. Türkiye’de yapılan kitlesel anma merasimlerinde ve matem etkinliklerinde ise1944’de sürgünde ve 2014 Rus işgali sonrasında Kırım’da kaçırılan, öldürülen ve hapse atılan Kırım Türklerinin resimleri taşındı.



#Ukrayna
#Zelenski
#Kırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kılıçdaroğlu son açıklamasında ne dedi, neler söyledi, geri mi dönecek? Parti içi muhalefet bayrağını açtı