Zelenski: Ukrayna kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Zelenski, Kiev bölgesindeki Buça kentinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, Rus işgalinin ne olduğunu gördü. Sokaklarda öldürülen insanlar, işkence gören insanlar. Sıradan evlerin avlularında bulunan mezarlar. Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor."





33 gün boyunca 561 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Zelenski'nin, eşi ve hükümet yetkilileri ile Buça'daki "Buça Kurbanları" anıtını ziyaret ettiği belirtildi.





Açıklamada, törene, Belçika, İngiltere, Danimarka, Estonya, İzlanda, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç parlamentolarının başkanları, yardımcıları ve milletvekillilerinin de katıldığı ifade edildi.





Buça'nın 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığı aktarılan açıklamada, "Rus saldırganlığı bu sürede 12'si çocuk 561 sivilin hayatına mal oldu" değerlendirmesi yer aldı.



