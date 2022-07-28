Zelenskilerin tartışmalı ‘modası’: Vogue dergisine poz verdiler

\"NE KADAR AZ SÖYLERSEM O KADAR GÜVENDEYİM\"<br><br><br>Verdiği röportajda bu süreçte nerede olduğunu açıklamak istemeyen First Lady, 'Ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim' diyor ama bu süreçte farklı farklı yerlere gitse de hep Ukrayna içinde kaldığına dikkat çekiyor.