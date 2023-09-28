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Dünya

Zelenskiy: Hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yoğun saldırılarına devam ettiğini belirterek, "Hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var" dedi.

18:01 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Zelenskiy

Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Stoltenberg ile "anlamlı bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine değinerek, "Ukrayna'nın ittifakın hukuki üyesi olması, zaman meselesidir. Bu zamanı yaklaştırmak için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

"Ukrayna, şu anda tüm NATO üyelerini birleştiren ortak özgürlük alanını savunuyor" diyen Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın başlattığı bu sebepsiz ve suç teşkil eden savaşta zaferi sadece devletimiz için değil tüm kıta için uzun vadeli güvenlik ve barışı garanti altına alacaktır." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ittifakın silah taktiklerini başarılı bir şekilde kullanmakta ve geliştirmekte olduğuna işaret ederek, "Gerçekliğin kendisi, Ukrayna'nın ittifaka üyeliğinin tamamen doğal ve hem Ukrayna'yı hem de NATO'yu güçlendiren bir üyelik olacağının kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'nın geri çekileceği ve kaybedeceği şekilde baskı yapmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Bu bağlamda üye devletlerin ek hava savunma sistemleri tedarik etme konusunu görüştük. Genel sekreter bu konuda bize yardımcı olmak ve ittifak üyesi devletleri harekete geçirmek için çaba sarf etmeyi kabul etti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yoğun saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Rusya üzerinde, buna uygun bir baskı yoğunluğuna ve hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.​​​​​​​​​​​​​​

#Zelenskiy
#Jens Stoltenberg
#Rusya
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#NATO
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