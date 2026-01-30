Zelenskiy Putin’le Moskova’da görüşme teklifini reddetti

Kremlin Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in barış görüşmeleri için Moskova’ya davet edildiği kaydedilmişti. Zelenskiy’den davete yanıt geldi. Zelenskiy, Rusya’nın teklifini bir kez daha reddetti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zelenskiy,

"Putin’le Moskova’da görüşmem kesinlikle imkansız"

dedi. Uygun bir formatta görüşmeye hazır olduğu sinyalini de veren Zelenskiy,

"Putin’i Kiev’e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum"