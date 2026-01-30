Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenskiy Putin’le Moskova’da görüşme teklifini reddetti

Zelenskiy Putin’le Moskova’da görüşme teklifini reddetti

14:0530/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Vladimir Putin - Vladimir Zelenskiy
Vladimir Putin - Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin Sarayı’nın dün yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşme teklifini reddederek, "Putin’i Kiev’e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum" dedi.

Kremlin Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in barış görüşmeleri için Moskova’ya davet edildiği kaydedilmişti. Zelenskiy’den davete yanıt geldi. Zelenskiy, Rusya’nın teklifini bir kez daha reddetti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zelenskiy,
"Putin’le Moskova’da görüşmem kesinlikle imkansız"
dedi. Uygun bir formatta görüşmeye hazır olduğu sinyalini de veren Zelenskiy,
"Putin’i Kiev’e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl da reddetmişti

Zelenskiy, geçtiğimiz yıl da benzer bir teklifi reddetmişti. Zelenskiy, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada her gün ülkesine füzeler ateşleyen ülkenin başkentine gitmeyeceğini söyleyerek, aksine Putin’in Kiev’e gelmesini önermişti. Zelenskiy, görüşmenin Rusya ya da Belarus’ta yapılmasını reddediyor. Geçtiğimiz yıl Putin, Zelensky’nin Türkiye’de görüşme teklifini reddederek Moskova’ya davet etmiş, Zelensky de bu teklifi geri çevirmişti.




#Zelenskiy
#Vladimir Putin
#Moskova
#Kiev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI SON DAKİKA? Okulların açılışı ertelendi mi, okullar 20 Şubat'ta mı açılacak?