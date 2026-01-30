Zelenskiy Putin’le Moskova’da görüşme teklifini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin Sarayı’nın dün yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşme teklifini reddederek, "Putin’i Kiev’e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum" dedi.
Geçtiğimiz yıl da reddetmişti
Zelenskiy, geçtiğimiz yıl da benzer bir teklifi reddetmişti. Zelenskiy, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada her gün ülkesine füzeler ateşleyen ülkenin başkentine gitmeyeceğini söyleyerek, aksine Putin’in Kiev’e gelmesini önermişti. Zelenskiy, görüşmenin Rusya ya da Belarus’ta yapılmasını reddediyor. Geçtiğimiz yıl Putin, Zelensky’nin Türkiye’de görüşme teklifini reddederek Moskova’ya davet etmiş, Zelensky de bu teklifi geri çevirmişti.