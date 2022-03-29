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Dünya Zelenskiy, Rusyaya yaptırımların sertleştirilmesini istedi Binlerce Ukraynalı canlarıyla öder
AVRUPA

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi: 'Binlerce Ukraynalı canlarıyla öder'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi ve amacına uygun işlemesi gerektiğini belirterek, "Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer ve bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder" dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy, Rusyaya yaptırımların sertleştirilmesini istedi: Binlerce Ukraynalı canlarıyla öder
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, İrpin şehrinin işgalcilerden kurtarıldığını hatırlatarak, şehrin kurtarılmasında yer alanlara teşekkür etti.

Rus ordusunun Kiev bölgesinden geri püskürtülmeye devam edildiğini belirten Zelenskiy, "Kurtarılan bölgeler henüz güvenlikli değil. Çatışmalar sürüyor. Rus ordusu hala eyaletin kuzeyini elinde tutuyor ve bunun için kaynaklara ve insan gücüne sahipler. Ayrıca kayıplara uğrayan birliklerin savaş kabiliyetini geri kazanmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

  • Zelenskiy, bu hafta Ukraynalı ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir grubun Rusya'ya uygulanan yaptırımların gerçekte neleri etkilediğini analiz etmek için Cumhurbaşkanlığı Ofisinde çalışmaya başlayacağını belirterek, "Yaptırımlar, amacına uygun işlemelidir. Bunları atlatmak için (Rusya'ya) hiçbir yol bırakılmamalıdır. Tüm demokratik dünyanın hedefi bu olmalıdır." diye konuştu.

'ÖNLEYİCİ YAPTIRIM PAKETİ UYGULANMADI'

Rusya'ya yönelik pasif yaptırımları kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları söyledi:

"Önleyici yaptırım paketi uygulanmadı ve tam ölçekli savaş başladı. Şimdi kimyasal silah kullanacağı takdirde Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı, örneğin Rus petrolünün Avrupa'ya arzına ambargo uygulanacağı konusunda bazı çevrelerden imalar yapılıyor. Söylenecek kelime bulamıyorum. Durum ne hale geldi. Biz canlı insanlar Rusya'nın kimyasal silah kullanmasını beklemeliyiz, öyle mi?

Rus ordusunun daha önce yaptıkları, beyaz fosfor bombası kullanmaları, kimyasal üretim tesislerini ve nükleer santralleri vurmaları petrol ambargosunu hak etmiyor mu? Yaptırım paketlerinin yeterince etkili ve ciddi olması bizim için önemli. Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer ve bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder."

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