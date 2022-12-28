Dünya Zelenskiy Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz
AVRUPA

Zelenskiy: Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiğini açıklayarak, Ukrayna ordusunu gelecek seneye hazırlama sürecinde olduklarını belirtti. Amaçlarının, Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, 2023 yılına da bu inançla gireceklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenskiy, bugün savunma ve güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek cephedeki son durumu ele aldıklarını dile getirdi.

Görüşmede, ordunun gelecek yıla yönelik hazırlıklarını konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın savunma ve güvenlik güçlerini gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz. Bu belirleyici bir yıl olmalı." dedi.

Ukrayna ordusunun her mevsime hazır olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Kışın risklerin ne olduğunu, baharda ne yapmamız gerektiğini ve dolayısıyla tüm savunma ve güvenlik sektörünün hangi sonuçları göstermesi gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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