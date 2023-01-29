Zelenskiy: Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Brovary kentinde dün sabah yaşanan ve İçişleri Bakanının ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili detayları anlattı. Zelenskiy, yüzlerce kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarının 9 saat sürdüğünü ve toplamda biri çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.