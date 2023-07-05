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Dünya

Zelenskiy'den korkutan nükleer iddiası: Rusya yerleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğini iddia etti.

09:04 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy
, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Rusların kontrolünde bulunan nükleer santraldeki durumu değerlendirdi.

Radyasyonun tüm dünya için bir tehdit olduğuna işaret eden Zelenskiy, nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, devletlerin neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını tam olarak bilmek için istihbarat yeteneklerine sahip olduğuna değinerek, “Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir.” dedi.

Muhtemelen Rusların santrale bir saldırı simüle etmek istediğini iddia eden Zelenskiy, “Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Ukrayna ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenleyecek

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

"5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak."
diyen Karaçaa, "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü.


#Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
#zaparijya nükleer santrali
#rusya
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