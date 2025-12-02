Duruşmalar yayınlanabilir mi?

5

. CMK’nın yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi hakkında 94/2. maddesine göre yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.