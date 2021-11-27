Millet İttifakı’nın şımarık misafirliği ve HDP

Doç. Dr. Adem Palabıyık

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi

Şımarık misafirliğin genel bir tavrı ve davranış biçimi vardır; genellikle davet edildikleri yerlerde kendilerini ev sahibi veya ailenin üyeleri yerine koyarak ortalığı dağıtmak ve istediklerini sorumsuzca uygulamaya çalışmaktır. Hâlbuki mekâna misafir olarak gelenlerin kısa bir süre sonra ayrılacakları ve mekânın sahibinin yeniden düzeni sağlayacağı da bilinir. Tam bu sebeptendir ki şımarık misafirler, kendilerinin olmayanın ve olmayacak olanın hayalini “kırıp-dökmek” suretiyle kurmaya çalışırlar. Lakin misafirliğin bir âdeti ve geleneği vardır; misafirliğin uzun olmayanı makbuldür ve misafir, ev sahibinin kurallarına uymak zorundadır. Ev sahibi için ise misafir başa taç edilecek ve gözü gibi bakılacak ama muhakkak “uğurlanacak” bir kafiledir.

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Günümüz, “misafir-ev sahibi” metaforu güncel siyasetini net olarak analiz etmek için bizlere fırsat veriyor. Millet İttifakı’nın (CHP-İyi Parti-HDP ve diğerleri) misafir olarak ağırlandığı siyasal zeminde kendilerini ev sahibi olarak görmeleri birçok açıdan önemli paradokslar oluşturuyor. Bir nevi evin şımarık misafir çocukları gibi istedikleri olmayınca ortalığı kırıp-dökmeye çalışırken, bunun işe yaramadığı anlarda ise ev sahiplerine sinkaflı küfürler de edebiliyorlar. İlginç olan ise mekâna gelen misafirler, ettikleri küfürleri kendi aralarında “bir hata yapmış” destek cümlesiyle tolere ederek üstünü üstlük hayasızca ev sahiplerini suçlayabiliyorlar. Şımarıklıkları bu kadarla kalmıyor, misafir olduklarını unutup ev sahibi gibi davranabiliyorlar.

Büyükelçilere gönderilen mektuplar veya K. Irak ziyaretleri gibi pratikler, kendisini ev sahibi zanneden şımarık misafire (CHP’ye) simüle bir pişkinlik de kazandırıyor. Özellikle İyi Parti’nin son grup toplantısında kendisini ev sahibi zanneden Meral Akşener’in kürsüden kullandığı argo ve uygunsuz ifadeler aslında çirkefleşen misafirliğin çoktan bitmesi gerektiğinin işaretlerini de ortaya koyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürekli ev sahibini (Cumhur İttifakı) battal boy çöp torbalarına (Elçilere) şikâyet ederek kazanmaya çalıştığı çöpçülük statüsü de yine ev sahibinin misafirliği sonlandırmasını zorunlu kılıyor.

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MİLLET İTTİFAKI’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU: HDP

Ayrıca her misafirlikte şımarık çocukların olduğu bilindiği için Millet İttifakı bu görevi HDP’ye vermiş görünüyor. Böylelikle HDP, Millet İttifakı’nın şımartılmış çocuğu haline geliyor. En fazla o kırıyor-döküyor ve ortaya çıkan dağınıklık, diğer misafirler yani CHP ve İyi Parti tarafından düzeltilmeye çalışılıyor veya görmezden geliniyor.

Hâlbuki ev sahibi, yani Cumhur İttifakı, bütün şımarıklara gerektiği yerde çeşitli uyarıları, nezaketli bir dille sürekli surette yapıyor ve ev sahibi olmanın verdiği onurla, onları evden kovmuyor. Fakat misafirler, misafirliğin kurallarını ihlal ettiği takdirde ev sahibi tarafından da gerekli önemler alınıyor.

Misafir kafilesinin en fazla yaramazlık yapan ama hataları görmezden gelinen sevimsiz üyeleri de vardır. Millet İttifakı’nın sevimsiz üyesi ise HDP’dir. HDP, çoktan misafir olduğunu unutan bir siyasal teşkilat olmakla birlikte, kafilenin diğer üyelerini de neredeyse yeniden üretiyor. HDP’nin yaptıklarına diğer misafirlerin hiçbiri ses çıkarmıyor hatta HDP’nin bozulan üst-başını yeniden düzeltiyorlar. Özellikle CHP’nin açık seçik olarak izlediği bu manevraları ve PKK’nın önerilerini, İyi Parti de alttan alta devam ettirme gayretine giriyor. Sade vatandaşa “hakkım haram olsun” diyor, 2018’de “İyi Parti›yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum” açıklamasını yapıyor sonra da üvey evlat HDP ile birlikte CHP vekaletinde Millet İttifakı’na dahil oluyor ve Bingöl’deki şehit yakınına “ahlaksız adam” diyerek diğer şımarıkların yüreğine su serpiyor. Lakin mekânın sahibi olan Cumhur İttifak’ının “had bildirme” manevrasıyla zaman zaman attığı tokatları, şımarık misafirlerin canını çok acıtarak asıl niyetlerini/ihanetlerini ortaya çıkarsa da, edinsel şımarıklık sendromu sebebiyle Millet İttifakı’nın tutarsızlığı, meseleleri kavrayamayışları ve nerede duracaklarını bilmemeleri sürüp gidiyor. Böylece Millet İttifakı, şımarık çocukları HDP’nin, kapatılma davası sürmesine rağmen kafilenin diğer üyelerine istediğini yaptırmasına, tezkereye “hayır” oyu verdirmesine, iktidara karşı “ortak bildiri” yayınlatma gayretine ve bölgede İslam’ı tahrif etme çabasına ses çıkarılmamasından dolayı HDP’nin trolleri haline geliyor.

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CHP VE İYİ PARTİ: YA ÖZ’E DÖNÜŞ YA TASFİYE

Misafirlik bedevi kültürü değildir, çünkü bu kavram bir ahlak ilkesine dayanır, öyle geçerken uğramaz. Ama şımarık misafirler ahlaki bir tavır gözetmediği için bedevi davranışları sergilerler, eli boş gelmelerine rağmen eli dolu gitmek isterler.

Misafirliklerinde Millet İttifakı’nın mihmandarlığını üstlenen ABD, PKK/PYD ve Şehit Aileleri karşıtları; İyi Parti ve CHP’yi “yabancılar”ın nesnesi haline getirirler ve partiler kuruluş ilkelerinden böylelikle vazgeçerler. İyi Parti ve CHP’nin yabancı retorikleri ve Erdoğan nefreti neredeyse PKK/PYD/YPG sempatisine ve körlüğüne dönüşmüştür. Dolayısıyla her iki partinin de ciddi bir iç hesaplaşmaya ve kuruluş ilkelerine dönmeye ya da tasfiyesine ihtiyacı elzemdir. Bu süreçte kendilerini güncelleme şansı bulabileceklerdir. Millet İttifak’ının mevcut tencere-tava şenlik rezaletine bırakın sempati duymayı, kalbimizin bir köşesinde bile ağırlamanın yüreği katılaştırdığını bilmemiz gerekir. Bu sebepten misafir, misafirliğini bilmeli ve zamanında mekândan ayrılmalıdır. Zaten eninde sonunda mekânın sahibi, şımarık misafirleri de onların çocuklarını da “ev”den kovacaktır.

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