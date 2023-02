Şimdi 'BİZ'lik zamanı

Son yüzyılın en büyük afetlerinden biriyle, hatta en büyüğüyle karşı karşıya olduğumuz söyleniyor. Âdeta küçük bir kıyamet. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem ve ardı arkası kesilmeyen artçılar… On altı milyon insanımızı barındıran on ilimiz yara alıyor, binlerce bina yıkılıyor, enkaz altında ölenler ve hâlâ kurtarılmayı bekleyenler var. Dahası, zemheri tutmuş yolları, sokakları, evleri... Deprem bölgelerinde evlerine giremeyenler, kışın en çetin zamanını bu ahvalde karşıladılar. Bu, hakikaten büyük bir afet, zorlu bir imtihan.

6 Şubat 2023 saat 04.17’den itibaren devletin bütün kolları, cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, belediyeler, valilikler, yardım kuruluşları, arama kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kızılay, AFAD, STK’lar ve halkımız, bütün gayretiyle yaraları sarmaya, enkazları kaldırmaya ve can kaybını en aza indirebilmek için zamanla yarışmaya başladı. Yıkım getiren felaketlerde en büyük mücadele ‘zamana karşı’ veriliyor olsa gerek. Fakat zamanı doğru kullanabilmede de milletçe koordineli olmamız, şuur, inanç ve birlik duygusuyla el ele vermemiz gerekiyor.

Evvela, her çağda afetler olmuş ve olacaktır. Elbette hem devlet kurumları bazında hem de ferdî bilinç raddesinde, asra uygun tedbirlerin alınması şart. İşin bu yönünden baktığımızda da depremin etkilerini en aza indirme yolunda son yıllarda hayata geçirilen pek çok adım olduğunu görmek mümkün. Kentsel dönüşüm projeleri, yeni bina yönetmelikleri, sayısı artırılan afet ve acil durum toplanma alanları ve hatta genişletilen yollar, caddeler ve iletişim örgüsünün acil durumlardaki işlevselliğinin artırılması gibi çağın teknolojisini yakalayan bütün eylemler bunlar arasında sayılabilir. Ne var ki daha çok yolumuz var. Fakat çok daha önemlisi bugün; 1999 depremindeki yalnızlığımızdan kurtulmuş olmamızdır. Terk edilmişlik hissi, afetlerden, felaketlerden kurtulduktan sonrasında bile ruhsal dengemizin yerine getirilemeyecek kadar çökmesi mealine gelir.

Bir de “Bu bir deprem mi, saldırı mı sorularından, işgal senaryolarına kadar varanlar var. Depremin aktive edilebilirliği var mı? Bu konuda her türlü görüş ortada salınıyor. Mümkün ya da değil, en nihayetinde bunu saptayacak olan da devletin ilgili kurumlarıdır. Ama en azından depremin tabii ya da sunî yollarla meydana gelip gelmediği, yapılan incelemelerde pek tabii ortaya koyulabilir. Bu süreçte pesimist ön görülerle dolu iddiaları ortaya atanların, devleti zaafta göstermek ve önümüzde bizi bekleyen felaketler olduğunu fısıldamak gayreti olduğunu düşünüyorum. Halkı paniğe sürükleyebilecek her şey, süreci atlatmamızda hem zamanımızı hem enerjimizi boşa harcamak olacak ve panik hâli ile akıllarda dolaşan bir dolu teori, birlik olmamız önünde de devasa bir engel teşkil edecektir. İşte bu hâl, var olan felaketin boyutlarını katlayacak ve bizi, dışarıdan gelebilecek insan mahsulü saldırılar için de zayıf düşürecektir.

Mehmetçiğimiz deprem bölgesinde can kurtarma derdindeyken birilerinin çıkıp da TSK ortada yok demesi de, evsiz kalan depremzedelere ev sahipliği yapan camilerimizin ve dahi ihtiyaca hizmet etmesi için insanlara barınak yapılan okul ve yurtlarımızın kapı duvar olduğunu iddia etmesi de, bütün resmî ve gayriresmî organlarımız yaraları sarmaya çabalarken onları pasif ve yararsız göstermeye çalışması da -hiçbir surette- yapıcı eleştiri ve güya insanî bir saptama olamaz. Bütün bu iftira kimlikli saldırı yöntemleri; ancak vatanını sevmeyen ve bütün farklı uçlarımızla bir olmaya çalıştığımız böylesi olağanüstü hâllerde, birliğin önüne set çekmek isteyen sevimsizlerin icraatı olabilir. Aksi hâlde insan farklı düşünebilir, farklı inanabilir ve çok farklı siyasî odakları savunabilir; fakat böylesi bir vasatta elini taşına altına koymuş hiçbir organımıza çamur atma teşebbüsünde bulunulamaz. Bu, bahsettiğim “insanlık” vazifesini de kötüye kullanmak olacaktır.

Önümüzdeki sürecin zaruri istikameti; millî vücudumuzun depremden direkt etkilenen bölgesine, diğer sağlıklı hücreler ve organlar olarak kan taşımak ve besleyici maddeleri zerk ederek en üst düzeyde iyileşmenin sağlanması için elden geleni yapmaktır. Kızılay her gün en az yirmi bin ünite kan toplama kapasitesine sahip olduğunu ve kanın belli bir süre saklanabilir olduğunu anlatmaya çalışıyor, kan vermede daha duyarlı olmaya davet ediyor. Bir yandan AFAD, resmî olarak yardım için gönderilen aynî ve nakdî yardımların koordine merkezi. Bunlara ek olarak il ve ilçe belediyeleri ve anlaşmalı kargo şirketleri de devrede. El olabileceğimiz çeşitli kanallar var. Mademki bu vücudun bir unsuruyuz, yaralı bölgede olmamanın vurdumduymazlığında kenara çekilemeyiz. Çünkü yara, bütün vücudu bitap düşürecektir.

Kimi yollar kar kaplı, kimi depremde yarılmış… Binaların ağır yükü altında bizim insanımız kalmış. Bir taş bile kaldırmanın büyük bir gayret gerektirdiği zorlu şartlarda bir kısmımız yıkıntılar, molozlar üzerinde can için mücadele veriyor. Zor bir zaman… Öyle ki; bir an sıcacık evimizde sevdiklerimizle atmosferi soluyoruz, bir an geliyor yıkılmış betonların altında nefes sayıyoruz. Hiçbir şey şimdi yapacaklarımız ve yapmayacaklarımız kadar, “insanlık”ta nasıl bir seviyede olduğumuzu göstermeyecek!