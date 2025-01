Üçüncü İntifada: Küresel boykot

Taş İntifadası olarak adlandırılan, 8 Aralık 1987’de başlayan ve 1993’e kadar devam eden Birinci İntifada’da ilk taşın atılmasından bu yana 37 yıl geçti. 8 Aralık 1987’de bir İsrail kamyonu, Filistinli işçileri taşıyan bir araca çarparak 6 Filistinliyi şehit etmiş, Filistinli işçilerin cenazeleri Cebeliye Mülteci Kampı'na getirilmiş, ancak İsrail askerleri kampa da saldırarak, cenazeleri almışlardı. Bunun üzerine 8 Aralık günü Filistinli bir genç İsrail askerlerine taş atmış, bunu gören diğer gençler ve çocuklar da o günden itibaren aynı şekilde İsrail askerlerine taş atmaya başlamışlardı. Taş atanların sayısı aynı gün yüzlere kişiyi bulmuş, ertesi günlerde de binlere ulaşmıştı. Artık İsrail askerlerine karşı, her yerde ve her gün, büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençlerin oluşturduğu kalabalıklar tarafından taşlar atılıyordu.

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un 28 Eylül 2000’de İsrail askerleriyle birlikte Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaşması, İkinci İntifada olarak adlandırılan Aksa İntifadası’nın fitilini ateşledi. Filistinliler artık sadece taş atmıyorlardı. Filistinli çocuklarının taşlarına, Filistinli direniş örgütlerinin silahlı mücadeleleri de eşlik ediyordu. İzzettin Kassam Tugayları’nın 26 Ekim 2001’de ateşlediği yerel yapım ilk roket, Sedirot yerleşim birimine düştü. İkinci İntifada sürecinde Yaser Arafat şüpheli şekilde hayatını kaybetti. İntifada devam etti. İkinci İntifada sürecinde Şeyh Ahmet Yasin suikast ile şehit edildi. İntifada durmadı. İsrail, yerleşim yerlerini ayıran Utanç Duvarı inşasına başladı. İntifada sürdü. Binlerce Filistinli şehit oldu. İntifada terk edilmedi. On binlerce Filistinli yaralandı, on binlerce ev yıkıldı. İkinci İntifada 2000’den 2005 yılına kadar devam etti ve Filistinliler kazandı. İsrail, Gazze’den çekildi…

Aradan yıllar geçti. İsrail terörü hiç durmadı ve bugün soykırıma dönüşmüş durumda. 7 Ekim’den sonra dünyanın gözü önünde yaşananlar, küresel insanlığın tahammül sınırlarını çoktan aşmış durumda. Kitlesel olarak insanlar yerlerinden ediliyor. Doğrudan bilerek ve isteyerek çocuk ve kadınlar hedef alınıyor. Hastaneler, ibadethaneler, okullar bombalanıyor. Bir İsrail milletvekili çıkıyor nükleer silah kullanmaktan bahsediyor. Bir İsrail Savunma Bakanı Filistinlileri insanımsı hayvanlar olarak nitelendiriyor. İsrail başbakanı çıkıyor dini referanslar vererek, savaşın yeni başladığını ve durmayacaklarını ilan ediyor. İsrail akıl tutulması ve şuur yitirmesi yaşamıyor, bilakis bilerek ve isteyerek, hunharca soykırım uyguluyor. Bütün bunlar olurken, Batılı devletlerin liderleri İsrail’i ziyaret için sıraya girmiş durumdalar. Uçak gemileri, savaş gemileri, uçakları dahası her şeyleriyle İsrail’in yanında olduklarını aleni şekilde ilan ediyorlar. İsrail Başbakanı Arap devletlerinin liderlerini tehdit ediyor. Türkiye ve birkaç ülke hariç, İslam ülkelerinin büyük bir kısmı yüksek perdeden tepki dahi gösteremiyorlar.

Filistinlilerin maruz kaldıkları vahşetin görüntüleri an be an sosyal medya platformlarından tüm dünyaya ulaşıyor. Filistin, artık hepimizin, tüm insanlığın meselesi…