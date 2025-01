Zorunlu eğitim yerine Esnek yapılanma ve yetenek temelli eğitim

Ülkemizde, özellikle inşaat ve otomotiv, ziraat ve hayvancılık alanında büyük çapta ara eleman eksikliği olduğu bilinmektedir. Bu açığın kapatılması için öncelikle öğrenci çoğunluğunun mesleki eğitime yönlendiren bir uygulamaya geçilmesi elzemdir. Lise ve üniversitelerimiz her öğrencinin kolaylıkla mezun olduğu yapı ve anlayıştan kurtarılmalıdır.

2012-2024 yılları arasında eğitim alanında etkinlikler, beceri atölyeleri, projeler, kitaplık kurma vs. gibi önemli değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin çocuklarda konuşma, yazma, düşünme, iletişim, sorumluluk, ahlak-adap gibi en temel eğitim becerilerinde yeterince gelişme sağlamadığına, hatta bazı bölgelerde geriye gidiş yaşandığına dair raporlar yayınlanmaktadır.

OKUL HER YERDİR

Hâlbuki bizim değerler sistemimizde, her yer okuldur; Osmanlı’da Enderun, Harem, lonca, cami, köy odası, medrese, konaklar, velhasıl hayatın içindeki pek çok yer okul olarak görülür. Konak yapısında geniş aile yaşıyor; dede, nine ve bütün büyükler adeta yaşayan bir eğitim veriyor. Loncanın katı kuralları var. Meslek ahlakı her şeyden önce geliyor. Bu eğitimi almayan, bir dükkân bile açamıyordu. Almanya’nın mesleki eğitim sisteminin temelini araştırdığınızda ahilik sistemini alıp çağdaşlaştırdıkları ve mesleki eğitim sorununu aştıkları gerçeği ile karşılaşırız