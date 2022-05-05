2022 e-YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? e-YÖKDİL sınav yeri sorgulama

İlk defa yapılacak olan e-YÖKDİL için geri sayım başladı. Yüksek Lisans ve doktora bölümlerinin zorunlu tuttuğu yabancı dil sınavlarından biri olan YÖKDİL, bu yıl elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek. Sınav tarihi yaklaşırken adaylar sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı.

E-YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez elektronik ortamda (online) düzenlenecek olan e-YÖKDİL için geri sayım devam ediyor. e-YÖKDİL 14 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 E-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-Yökdil sonuçları sınav tarihi ile aynı gün yani 14 Mayıs Cumartesi günü açıklanacak.

e-YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

e-YÖKDİL sınavı 180 dakika sürmekte ve 80 sorudan oluşmaktadır. Bu anlamda, YÖKDİL ile arasında fark bulunmamaktadır.

E-YÖKDİL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Elektronik ortamda ilk defa yapılacak olan e-YÖKDİL, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri alanlarında, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.

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E-YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

180 dakika sürecek olan sınavda adaylar, 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.