EBA güncellemesi merak konusu. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, EBA’nın ne zaman güncelleneceği hem öğrenciler hem de veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında. Öğretmenler ve öğrenciler arasında iletişim sağlamak amacıyla kullanılan bu platformun ne zaman güncelleneceği, herkesin dikkatini çekiyor. Peki, EBA BİLGİ GÜNCELLEME AÇILDI MI 2024? EBA ne zaman, hangi tarihte güncellenecek?

EBA NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

Genellikle, EBA güncellemeleri eğitim-öğretim yılının başında, ara tatillerde veya sistemde önemli değişiklikler yapıldığında gerçekleştiriliyor.

28-30 Ağustos tarihlerinde sınıf şube kura çekiminin yapılacak olması nedeniyle EBA güncellemelerinin en geç eylül ayının ortasına kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca önemli değişikliklerde de güncellemeler gerçekleşebiliyor. Okullar da bu sene 9 Eylül'de açılacak.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA'ya girmek için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekiyor. Veliler ise e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA şifre oluşturmak için izlenecek adımlar şu şekilde:

Ebeveyn ya da veli, e-Devlet bilgileri ile EBA'ya girerek Profil menüsünden 'Öğrenci Şifre' seçeneği ile giriş şifresi alır.

Ya da ilgili öğretmen, e-Devlet veya MEBBİS bilgileri ile EBA'ya girerek Profil menüsünden 'Öğrenci Şifre' seçeneği ile giriş şifresi alır.

Daha sonra alınan şifre ile EBA'ya giriş yapılır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.







