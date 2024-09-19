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Eğitim ödeneği ödemeleri başladı mı? Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Eğitim ödeneği ödemeleri başladı mı? Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

11:2619/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

"Eğitim ödeneği ödemeleri başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğretmenlere kırtasiye ödeneği ödemesi merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere her yıl eğitim öğretime hazırlık kapsamında kırtasiye ödeneği veriliyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda, bu yıl öğretmenlere verilecek kırtasiye ödeneği memur aylık katsayısına bağlanarak 4.085 TL olarak belirlendi.

"Eğitim ödeneği ödemeleri başladı mı? Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödemesi yani kırtasiye parası ödeme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek olan 2024 öğretmen kırtasiye parası öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödemelerinin 2 Eylül itibari ile yapılacağı duyurulmuştu. Ancak henüz ödemeler hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler Eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

#eğitim ödeneği
#öğretmen eğitim ödeneği
#MEB eğitim ödeneği desteği

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