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Eğitim ödenekleri ne zaman ödenecek 2024? Öğretmenlere eğitim ödeneği ayın kaçında yatacak?

"Eğitim ödenekleri ne zaman ödenecek 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödemesi yani kırtasiye parası ödeme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek olan 2024 öğretmen kırtasiye parası öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. Peki Eğitim ödenekleri ne zaman ödenecek 2024? Öğretmenlere eğitim ödeneği ayın kaçında yatacak?

11:37 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Eğitim ödenekleri ne zaman yatacak?
Eğitim ödenekleri ne zaman yatacak?

"Eğitim ödenekleri ne zaman ödenecek 2024? Öğretmenlere eğitim ödeneği ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim öğretime hazırlık kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği ödeme tarihi okulların açılmasıyla gündeme geldi. MEB'e bağlı okullarda çalışan öğretmenlere ödenecek kırtasiye parası geçtiğimiz yıllarda eylül ayında yatırılmaya başlanıyordu. 7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak verilecek.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihleri resmi olarak paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

#eğitim ödeneği
#Öğretmenlere eğitim ödeneği desteği
#kırtasiye yardımı başvurusu
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