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Ehliyet fiyatlarında yeni rakamlar belirlendi!

Ehliyet fiyatlarında yeni rakamlar belirlendi!

20:364/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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2025 yılında uygulanacak ehliyet başvuru ücretleri belli oldu.
2025 yılında uygulanacak ehliyet başvuru ücretleri belli oldu.

Sürücü belgesi almak isteyen adaylar için 2025 yılı ehliyet fiyatları belli oldu. 2025 yılda uygulanacak olan ehliyet harçları ve sınav ücretleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) tarafından paylaşıldı. A, A1, F, B, B1, BE, C, CE, D gibi ehliyet türleri için uygulanacak harç miktarlarını ve başvurular için gerekli olan belgelerin listesini haberimizde sizler için derledik. İşte 2025 ehliyet fiyatları...

Yeni ehliyet almak ve eski tip ehliyetini yeniletmek isteyen vatandaşlar güncel ehliyet fiyatlarını araştırmaya başladı. 2025 ehliyet sınavı ücreti 750 TL olarak belirlenirken, değerli kağıt bedeli ise 1420 lira oldu. İşte ehliyet yenileme ve yeni başvurularda geçerli olacak ücretler...


2025 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR?


Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​;

“Vakıf Hizmet Bedeli” 2,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde;​​​​​​

Vakıf Hizmet Bedeli” 340,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 1.420,00 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin;

“Vakıf Hizmet Bedeli 340,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” 1.420,00 TL


“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti -
1.883,10 TL
“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti -
5.678,60 TL
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti -
9.475,60 TL


SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?

-Kimlik Belgesi

-Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

-Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

-Sürücü Sağlık Raporu

-Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

-Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

SÜRÜCÜ BELGELERİ İÇİN DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ, HARÇ BEDELİ VE VAKIF PAYI NEYE GÖRE BELİRLENİR VE NERELERE YATIRILIR?

Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.

Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir.

Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.07.2025 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir”.

Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde de 31.07.2025 tarihine kadar indirimli değerli kâğıt ve vakıf payı ödenir.

Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri indirimsiz şekilde alınır.

#Sürücü belgesi
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#ehliyet fiyatları

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Ehliyet fiyatlarında yeni rakamlar belirlendi!