Ehliyet yenileme ücretleri yeni yıla girilmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. 2024 ehliyet yenileme ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Genel Tebliğ ile belli oldu. Ehliyet, kimlik , pasaport vb. belgelerin yenileme ücretleri de bu kapsamda değişiklik gösterdi. Peki, Ehliyet yenileme ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizde.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2024

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre sürücü belgeleri (ehliyet) Değerli kağıt bedeli 990 lira oldu. Dolayısıyla ehliyet ücretlerinde harç bedeli artmadı. Gelen artış değerli kağıt bedelini kapsıyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme başvurusu yapmak ve ehliyetini yenilemek için atman gereken ilk adım; “Sürücü olur” sağlık raporu almaktır. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden online olarak ya da ALO 199 hattını arayarak yeni sürücü belgesi için randevu alınması gerekiyor.

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Nüfus müdürlüğü üzerinden ehliyet randevunuzu aldınız. Şimdi, yapmanız gereken işlem ise başvuruda sizden istenecek ehliyet yenileme belgelerini hazırlamak. Ehliyet yenilemede gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde toplayarak başvuru esnasında teslim etmelisiniz. Bu açıdan ehliyet yenileme belgeleri nelerdir sorusuna yanıt vermek başvuru yapmadan önce belgeleri toparlama aşamasında size yardımcı olacaktır.

Sürücü belgesi yenileme için başvuru yapmadan önce sağlık raporu almak ya da fotoğraf çektirmek gibi gereklilikleri başvuru randevusundan önce tamamlamanız gerekir.

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar:

Yeni ehliyet için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Gerekli harçların ödendiğine dair belge: Ehliyet yenileme ücretini ödediğine dair belgedir.

Sağlık Raporu: Başvurudan önce aldığın “Sürücü olur” sağlık raporunu, nüfus müdürlüğüne giderken yanınıza almalısınız.

Nüfus Cüzdanı veya Pasaport: Ehliyet yenileme başvurusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartına, süresi dolmamış pasaporta veya resmi iş kimliğine ihtiyacın olacaktır.

Adli Sicil Belgesi: Ehliyet yenileme başvurusu yaparken yanına alman gereken evraklardan biri olan adli sicil belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

1 Adet Biyometrik Fotoğraf: Ehliyetini yenilemek isteyen kişiye ait olan biyometrik fotoğrafın son 6 aydan eski olmaması önemlidir.

Kan Grubu Kartı: Ehliyetini yenileyen kişi eğer kan grubunu bilmiyorsa kan grubunu belirten sağlık kurumu raporunu da başvuruda yanında getirmesi gerekmektedir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Ehliyet yenileme harç ücretini, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM kanalları veya internet bankacılığı üzerinden ödenebiliyor.







