Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.

MTV’nin belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri etkili oluyor. Bu kapsamda hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de böylece belli oldu. 3 yaşına kadar olan araçlarda 1300 ve altı motor hacmi olanlar için ek vergi olmasaydı 2.120 lira MTV ödenecekti. Ancak ek vergi ile bu miktar ikiye katlanaca ve ödenecek tutar 4 bin 240 TL olacak. En yüksek MTV ise bu kapsamda 202 bin 304 TL’ye kadar yükselecek.