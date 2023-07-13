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Ek MTV ilk taksit tutarı ve ödeme tarihi belli oldu

Tüm araç sahipleri, sadece bu yıl ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) daha ödeyecek. Bir defaya mahsus ödenecek Ek MTV zammı dün toplanan Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Kanun teklifine göre, ilk taksit tutarı ve tarihi de belli oldu.

11:09 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ek MTV

Ek MTV

Tüm taşıtlarda 2023 yılı içinde bir defaya mahsus iki katı MTV alınacak. İki eşit taksitle ödenecek MTV zammı bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Ek MTV ödemeleri ilk taksit ne zaman?

Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.

Ek MTV'nin ilk taksiti Ağustos sonu, ikinci taksiti ise Kasım sonuna kadar ödenecek.

2023 MTV ne kadar oldu?

MTV’nin belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri etkili oluyor. Bu kapsamda hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de böylece belli oldu. 3 yaşına kadar olan araçlarda 1300 ve altı motor hacmi olanlar için ek vergi olmasaydı 2.120 lira MTV ödenecekti. Ancak ek vergi ile bu miktar ikiye katlanaca ve ödenecek tutar 4 bin 240 TL olacak. En yüksek MTV ise bu kapsamda 202 bin 304 TL’ye kadar yükselecek.



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