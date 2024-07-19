16'ncı Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Yeni Şafak'a ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları törenle açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin'in açılış konuşmalarını yaptığı törende 13 dalda ödül verildi. Namık Ahıska Özel Ödülü'ne, "Benden korkmanıza gerek yok" haberi ile Yeni Şafak Gazetesi Editörü Orhan Orhun Ünal layık görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da törene gönderdiği mesajında, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin nabzını tutan, mesleğe olan tutkuları sayesinde hazırladıkları güçlü haber içerikleriyle kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarının çabasının kendilerine de önemli bir güç kattığını belirtti.

HEM BİLGİLENDİRİYOR HEM EĞİTİYORSUNUZ

İTO Başkanı Avdagiç de törende yaptığı konuşmada, yıl boyunca ekonomi gazetecilerinin yaptığı çalışmaları, kendileriyle paylaştıkları bilgileri takip ettiklerini ve onların verdiği bu güzel bilgilerle beslendiklerini söyledi. Avdagiç, "Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki ekonomik gelişmeleri çok daha yakından takip etme, izleme ve bilgilenme imkanı buluyoruz. Sizler emin olun sadece bizleri değil, sokaktaki vatandaşı da bu konuda bilgilendiriyorsunuz hatta eğitiyorsunuz" dedi.

ÜRETİMİN, İHRACATIN VE İSTİHDAMIN DOSTUSUNUZ

Ekonomi gazetecilerinin Türkiye'de yatırımlarla, harcamalarla ve tasarrufla ilgili de toplumsal bir bilinçlenmeye katkı yaptıklarını ifade eden Avdagiç, "Burada ekonomi anlamı bağlamında bir kültür oluşmasını da sağlıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten ekonomi gazetecileri, ekonominin dostu diye özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler aynı zamanda üretimin, ihracatın, istihdamın dostusunuz" diye konuştu. EGD Başkanı Recep Erçin de ödül başvurularının seçkin bir jüri tarafından iki aşamalı olarak değerlendirildiğine dikkat çekerek, ödül alanları tebrik etti.







