Ekonomi 18 milyon çalışana dokuzar bin lira katkı Devlet asgari ücrette 45 milyar liradan feragat etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

18 milyon çalışana dokuzar bin lira katkı: Devlet asgari ücrette 45 milyar liradan feragat etti

2022 için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretle birlikte vergilerin kaldırılmasıyla her işçinin cebine yıllık 9 bin 64 lira ek kazanç girecek. 18,5 milyon çalışanın gelir ve damga vergisi istisnasıyla 37,5 milyar lira, asgari ücretin artışıyla 7,7 milyar liralık giderin eklenmesiyle devlet toplamda 45 milyar liralık bir feragatta bulundu.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​18 milyon çalışana dokuzar bin lira katkı: Devlet asgari ücrette 45 milyar liradan feragat etti
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Yüzde 50’nin üzerinde artış yaşanan asgari ücrette vergilerin kaldırılmasının devlete olan maliyeti ve işçiye yansıyan kazançlarının detayları ortaya çıktı.

AYLIK 755 LİRA KAZANCA YANSIDI

  • Net asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltildiği ve brüt ücretin 5 bin 4 liraya ulaştığı 2022’de vergilerden elde edilen asgari geçim indirimi de (AGİ) kaldırıldı. Eğer tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinden gelir vergisi kaldırılmamış olsaydı; 2022 yılı için belirlenen brüt asgari ücrete karşılık gelen gelir vergisi aylık ortalama 717 lira olacaktı. Bu miktara yaklaşık aylık 38 lira tutarındaki damga vergisi de eklenecekti. Çalışanın yıllık toplam 9 bin 64 lira vergi avantajı oldu.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ 37,5 MİLYAR LİRA TUTUYOR

Ülkemizde yaklaşık 18,5 milyon ücretli çalışan olduğu dikkate alındığında, vergi avantajı ile birlikte geniş kitlelerin gelir düzeyinde iyileşme sağlayacak bir adım atılmış oldu. Yapılan gelir vergisi düzenlemesinde, işçi ve memur ayrımı yapılmayarak tüm çalışanlar kapsama alındı. Böylece vergide adalet ilkesine uygun hareket edildi ve çalışma barışı korundu. Yapılan vergi kaldırma uygulamasıyla devletin feragat ettiği meblağ ise 45 milyar lirayı geçti. Gelir ve damga vergisi istisnasıyla 37,5 milyar lira feragat edildi.

Öte yandan asgari ücrete bağlı kalemlerde gider artışıyla 7,7 milyar liralık tutardan da feragat edilmiş oldu. Toplamda ise yıllık 45,2 milyar liralık ek kazançtan vazgeçildi.

KAMU ÇALIŞANLARININ MALİYETİ 6,4 MİLYAR TL

  • En düşük kamu işçisinin maaşı seyyanen zamla 4 bin 100 lira olarak belirlenirken, bu rakam üzerine de yüzde 12 zam eklendi. İmzalanan sözleşmeyle en düşük ücret alan işçilerin aylıklarında bin 217 liralık artış sağlandı. Sözleşme kapsamında kamu işçilerinin (KİT ve belediyeler hariç) ilave maliyeti 6,4 milyar liraya ulaştı.

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