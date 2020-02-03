Ekonomi Milyonlarca kiracının kira zam oranı belli oldu
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2020 yılın ilk enflasyon oranı açıklandı: Milyonlarca kiracının ​kira zam oranları belli oldu

Milyonlarca kiracının kira zam oranı belli oldu

2020 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından kiracıların merakla beklediği zam oranları belli oldu. Ocak ayında kira artış oranlarını belirleyen TÜFE'nin on iki aylık ortalaması yüzde 14,52 oldu. Söz konusu oranın bin TL'lik bir kirada yansıması bin 145 TL olurken, bin 500 TL'de ise bin 717 TL olarak gerçekleşiyor. Bir önceki ayda ise TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 15,18 olmuştu.

Kenan Biter Yeni Şafak
Kira artış oranları ÜFE yerine TÜFE'nin on iki aylık ortalaması ile belirlenmeye başladı.
Kira artış oranları ÜFE yerine TÜFE'nin on iki aylık ortalaması ile belirlenmeye başladı.

2020 yılına ait ilk enflasyon rakamı bugün açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı verilerine göre enflasyon bir önceki aya göre yüz 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 artış gösterdi.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE'deki artış yüzde 14,52 oldu.

Enflasyonun açıklanması ile kontratı yenilenecek kiracıların zam oranı da belli oldu.

YÜZDE 14,52'Yİ GEÇEMEYECEK

Yeni düzenlemeyle kira artış oranlarının ÜFE yerine TÜFE'nin on iki aylık ortalaması ile belirleneceği açıklanmıştı. Son açıklanan verilere göre kira zam ayı şubat olanlar için uygulanacak oran yüzde 14,52'yi geçemeyecek.

  • Şubat ayında zam yapılacak bin TL'lik kirada rakam bin 145 TL'ye, bin 250 TL'de bin 431 TL'ye, bin 500 TL'de bin 717 TL'ye, bin 750 TL'de 2004 TL'ye, 2000 TL'de ise 2290 TL'ye yükselmiş olacak.

ÜFE YERİNE TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu.

Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.

2020 Ocak ayında ÜFE ise; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.
  • Enflasyon rakamlarına bakıldığında Aralık ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 15.18 olurken, ÜFE ise yüzde 17.56 şeklinde gerçekleşmişti.

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